Como ocurre cada año en vísperas de las fiestas de Navidad y Fin de Año, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones pone en marcha, por décimo segundo año la Campaña de Prevención de Quemaduras “Digamos No al uso de la pirotecnia”. El fin es reducir el número de pacientes con quemaduras por pirotecnias en la Provincia. En la celebración del inicio de 2021 Misiones registró por primera vez cero casos de heridos por pirotecnia y en Navidad de 2020 un solo menor quemado ingresó a la emergencia de la ciudad de Oberá. En estas fechas es tradición quemar fuegos artificiales o juegos pirotécnicos. Sin embargo, el uso de éstos, puede ocasionar lesiones con secuelas permanentes. Más de la mitad de las lesiones por cohetes afectan las manos o brazos, el resto en el abdomen, tórax, cara, genitales y piernas. El Ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón junto a integrantes del Servicio de Cirugía Plastica del Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga: la médica pediatra, Mariana Valdés, especialista en quemados del servicio de quemados del Pediatrico, el médico cirujano plástico, Facundo Melgarejo y la Lic. Karina Haransemchuk del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas, dio inicio a una nueva edición.

También acompañaron el Subsecretario de Apoyo y Logistica, Dr. Carlos Baéz, el Director de Atención Primaria, Dr. Leopoldo Benítez, el Asesor del Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Andrés Leibovich y el jefe de residencias médicas, Dr. Miguel Dibiassi.

“Como ocurre hace 12 años, estamos iniciando hoy la Campaña de Prevención de Quemaduras “Digamos No al Uso de Pirotecnia”, con un fuerte compromiso, pero no solamente en la prevención, sino también para fortalecer el trabajo que se viene realizando en Misiones para evitar lesiones por quemaduras, y en este caso de lesiones que se producen por la manipulación de juegos pirotécnicos que en su mayoría no están autorizados para su uso. Nosotros abogamos a que no se usen productos pirotécnicos, pero basados en las estadísticas que tenemos con respeto a los accidentes, en época de fiestas, es que llamamos a la población a ser responsable y prudente en el uso de pirotecnia tanto por el daño físico que puede causar a la persona por el mal uso de los cohetes como para proteger a personas con trastornos del espectro autista (TEA) u otra patología neurológica y a los animales”, remarcó el ministro de Salud Pública Dr. Oscar Alarcón.

Hoy en día, los casos de niños quemados en las fiestas de navidad y año nuevo, no se pueden catalogar como accidentes porque pueden ser prevenibles, “es por ello fundamental alejar a los niños de todo lo que sea la manipulación de elementos para festejar en estas fiestas, tanto desde una simple cañita hasta fuegos artificiales. Esta es una de las medidas claves para evitar todo tipo de accidente”, remarcó la médica pediatra, Mariana Valdés, especialista en quemados, integrante del Servicio de Quemados del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro.

En esa línea explicó que “hay una gran diferencia entre un lesionado adulto y un lesionado niño. En el caso del adulto este ya ha desarrollado toda su estructura corporal, mientras que el niño está creciendo, por lo tanto, una lesión en la mano de un niño secuelizantes, entonces puede llegar a ser invalidante, por eso es fundamental el uso responsable de la pirotecnia, que esté autorizada, que sea manipulada por adultos, y en caso de que los niños accedan al juego estén supervisados por adultos”, puntualizó.

Es importante que los adultos sean responsables a la hora del uso de artificios para evitar todo tipo de accidente en menores y en adultos también. “Hay pacientes que pueden tener secuelas graves por este tipo de accidentes. Hemos tenido pacientes que han perdido dedos de la mano o un ojo”, finalizó.

En las últimas siete campañas (Navidad y Año Nuevo) los datos estadísticos son:

2014-2015: 11 lesionados

2015-2016: 21 lesionados

2016-2017: 15 lesionados

2017-2018: 9 lesionados

2018-2019: 10 lesionados

2019-2020: 7 lesionados

2020-2021: 1 lesionado (menor)



Fuente.- https://salud.misiones.gob.ar

11 de Diciembre de 2101