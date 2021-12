El Diputado Provincial apostoleño, Germán Kiczka del espacio “Activar”, asumió su banca el viernes. En diálogo con Misiones Cuatro, hizo un balance del año electoral y reveló los motivos de su abstención al voto para la reelección de Carlos Rovira en la presidencia de la Cámara de diputados de la provincia de Misiones. “Fue un momento muy esperado, el 6 de Junio realizamos una gran elección y fue un año de mucha vorágine electoral que finalizó con la victoria histórica de Noviembre”, expresó el Legislador Provincial. “Fue un momento muy lindo, muy ameno y salimos con más ganas de iniciar el trabajo en la Cámara”, añadió. Con respecto a su abstención de votar a Carlos Rovira para la Presidencia de la Legislatura misionera expresó, "todos los espacios de poder necesitan de alternancia". "Misiones necesita alternativas frescas y nuevos nombres en todos los lunares de decisión", agregó Kiczka. En ese sentido dijo: “lo dije siempre en la campaña, no vengo a la Cámara con los tapones de punta o a hacer un opositor ciego, todo lo contrario, vengo a sumar a colaborar”.

“Si la Renovación hubiera propuesto a otra persona dentro de sus filas yo lo hubiera apoyado, porque que el espacio mayoritario quien ganó las elecciones elija quien considera ellos que ocupen la presidencia”, declaró el Diputado Provincial.

"Pero en este caso particular, donde hay un enquistamiento en el poder no estoy de acuerdo y no lo puedo acompañar. Esta es una posición que ya había manifestado durante la campaña y la estoy sosteniendo ante esta Cámara y el pueblo misionero".

Consultado sobre los proyectos que tiene pensado encarar explicó: “cuando empiece el trabajo voy a ir dando a conocer los proyectos, dos van apuntado a lo que dijimos en la campaña, a posibilidades de trabajo para los misioneros, ver la cuestión impositiva. Hay un proyecto muy importante que estamos tratando que es hacer un sistema de rentas resumido, como lo es el monotributo. Es un adelanto que doy y es un proyecto que me entusiasma mucho”.

“Aparte, a medida que vamos recorriendo la provincia hay mucha gente que nos presenta ideas y proyectos preelaborados para que lo trabajemos. Es una manera de recorrer la provincia y obtener materia prima para el trabajo que tenemos que hacer en la Cámara”, concluyó el Legislador.

Fuente.- https://misionescuatro.com

11 de Diciembre de 2101