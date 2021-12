Era la segunda de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. La información fue confirmada por el entorno de la ahora ex funcionaria. Débora Giorgi renunció esta semana a su cargo de subsecretaria de Comercio Interior. La ahora ex funcionaria era la segunda de Roberto Feletti y una de las principales impulsoras del plan de congelamiento de precios. Según informó Julián Guarino en ámbito.com, Giorgi decidió dejar el puesto por los "destratos" por parte de la conducción del Ministerio que lidera Matías Kulfas. De hecho, todavía esperaba su designación oficial y técnica a pesar de ser una funcionaria clave en el área. Débora Giorgi renunció esta semana a su cargo de subsecretaria de Comercio Interior. La ahora ex funcionaria era la segunda de Roberto Feletti y una de las principales impulsoras del plan de congelamiento de precios. Según informó Julián Guarino en ámbito.com, Giorgi decidió dejar el puesto por los "destratos" por parte de la conducción del Ministerio que lidera Matías Kulfas. De hecho, todavía esperaba su designación oficial y técnica a pesar de ser una funcionaria clave en el área.

2 de Noviembre de 2021