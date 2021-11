Nuevamente, después de la etapa más cruenta de la pandemia, en Misiones, las organizaciones que nuclean a Colectivos de Mujeres y Diversidades tomó las calles en el el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal por su activismo político en República Dominicana, el 25 de Noviembre de 1960. Se realizaron movilizaciones en todo el país, y la tierra colorada no fue la excepción. En la ciudad de Posadas, Oberá, Apóstoles, Jardín América, Eldorado e Iguazú, entre otras localidades, las mujeres y diversidades marcharon con el grito en las gargantas de "¡No nos callamos más!". En la ciudad de Posadas, la actividad prevista para el 25N, se trasladó al viernes 26, por razones climáticas que imposibilitaba que las mujeres de los barrios populares pudieran trasladarse.



La concentración fue en el Mástil de las avenidas Uruguay y Mitre, desde donde una gran columna marchó detrás de la bandera con el lema "¡No nos callamos más!", y el fondo de batucada de tambores ejecutados por Carla Pipke, Belén López. Carolina Krug, Claudia Giménez, Milagros Rivero y Valeria Páez, del Movimiento Evita.



Esta vez las reivindicaciones hicieron foco en el cumplimiento del Cupo Laboral Travesti Trans, la instrumentación en la práctica de la Educación Sexual Integral (ESI) y de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); No al pago al FMI de la deuda ilegítima; libertad a Milagro Sala y todas y todos los presos políticos en democracia, y la libertad de María Ovando, "presa por ser una mujer pobre".



Participaron los Colectivos de Mujeres y Diversidades de la Asociación Civil de la Calle a La Dignidad, la Federación Juvenil Comunista y el Partido Comunista, Mujeres y Diversidades del Movimiento Evita; Promotoras de Género Micaela García; Nuestra América, Pueblo Unido, el FOL, ATE y CTA Autónoma, las Socorristas Misiones, él Área de Género de la CCC, Somos Barrios de Pie, el PO, Las Misioneritas, el Frente de Todos y La Azurduy, entre otras organizaciones.

"Exigimos que se cumpla con la ESI y la ILE"



La marcha del 25N por las calles posadeñas tuvo paradas frente al Ministerio de Salud Pública en reclamo por el cese de la violencia obstétrica que se ejerce contra las mujeres en los hospitales públicos y la falta de cumplimiento e implementación de la Interrupción de la ILE para niñas abusadas.

"Las obligan a parir, y a un año de su sanción la ley no se aplica porque muchísimos médicos y médicas de la provincia alegan ´objeción de conciencia´, conciencia que no tuvieron para hacer negocios con los abortos clandestinos", destacaron junto al No a la violencia obstétrica y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos en hospitales públicos. Pidieron que se cumpla con la Ley Nacional de Parto Humanizado, y la equidad salarial para las trabajadoras de la salud.

"Que los colegios y los curas no protejan a violentos"



A medida que avanzaba la numerosa marcha se escuchaba el grito de ¡Presentes! a los nombres de las víctimas de femicidio como Taty Piñeiro, Horacelia Marasca, Evelyn Rojas, Vilma Mercado, Antonella Bernhardt, Fiorella Aghem, Irma Ferreyra Da Rocha y de la militante comunista Florencia Gómez, entre tantas otras. Y se recordó a las víctimas de violencia institucional y jurídica como María Ovando y Cristina Vázquez, junto a los carteles con sus fotos y consignas: "Nos queremos vivas”, “Implementación de la Ley Micaela”, “Juntas transformamos la historia", entre otras.



Otra parada fue frente a los colegios religiosos Roque González y Santa María, de gestión privada, donde los colectivos feministas exigieron que "la Iglesia y las autoridades institucionales dejen de proteger a los violentos; cuiden a las alumnas e instrumenten la ESI en todas las escuelas de la provincia", subrayan.



Además de la provisión y distribución de métodos anticonceptivos gratuitos, así como también información de calidad para la utilización de los mismos en todos los centros de salud.

"Estamos hartas de la persecución policial"



La marcha hizo una tercera parada frente a la Comisaría de la Mujer donde se manifestaron consignas contra el accionar de la policía, y recordaron a Rosa Yamila Gauna que murió quemada en la sede de esa comisaría, y a Natalia Almada.



La activista trans Dana Valiente tomó el micrófono para exigir "basta de los policías persiguiendo, hostigando y pidiendo coimas a las mujeres cisgénero y trans, que trabajan en las calles para sobrevivir. Estamos cansadas de que persigan a nuestras compañeras y que maten a los pibes", resaltó Dana.



En los primeros diez meses del año se cometieron 227 femicidios y 10 transfemicidios o travesticidios: uno cada 30 horas, y el 12% fueron ejecutados por agentes o ex agentes de Fuerzas de Seguridad, refiere el registro del Observatorio Marisel Zambrano, que coordina la ONG La Casa del Encuentro.

Mientras que los datos del Observatorio Mujeres de MuMaLa indican que en Misiones hubo tres femicidios y siete casos están en investigación. Aunque la cifra local es menor a la del 2020 en que hubo 13 femicidios, el número de intentos de femicidios aumentó: en noviembre del año pasado se registraron 21 intentos en Misiones y en lo que va del 2021, fueron 38 intentos de femicidios.

Aparición con vida de Cármen "Lichita" Villalba



La columna arribó a la plaza 9 de Julio donde se realizó el acto central, y en el que hubo micrófono. Se expresaron Graciela Franzen, dirigente de Derechos Humanos de la CTAA; la enfermera y militante de la izquierda socialista; Raquel Osorio; la militante del PO, Virginia Villanueva; la referente de Género de la CCC, Yaquelin Vera, que denunció el accionar de la policía cuando las mujeres denuncian situaciones de violencia. "Revictimizan a nuestras compañeras. Esto sucede en la mayoría de las comisarías; pero especialmente en la de Villa Cabello", dijo. En el marco del 25N, Cecilia Rodríguez, Nabila Zampaca y Florencia Aguirre, exigieron en nombre de todas, la aparición con vida de Cármen "Lichita" Oviedo Villalba, la adolescente desaparecida en un operativo de la Fuerza de Tareas contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, y en el que murieron sus dos primas de 11 años. Este martes 30 se cumple un año de su desaparición, y las organizaciones se convocan por la mañana en la Plaza 9 de Julio. En el acto, las militantes de género del Movimiento Evita, Sandra Terribile y Lorena Britez, alzaron sus voces para que la Justicia deje de violentar a Milagro Sala. "Libertad para ella y para todas y todos los presos políticos en democracia", señalaron. Las mujeres trans manifestaron la necesidad de que haya más cupos de inclusión laboral trans, porque las que están en estado prostituyente carecen de listas.



"Esperamos respuestas de la provincia sobre empleos dignos. Luchamos por la reparación histórica para mujeres trans y travestis de Misiones y de la Argentina, queremos tener una adultez digna como nos merecemos, no adherimos a ninguna ideología que atente contra la diversidad sexual y de género, y pedimos respeto porque no somos ciudadanas invisibles", enfatizaron.

Texto y Fotos.- Patricia López Espínola

29 de Noviembre de 2021