El Presidente lo había criticado en el acto del Día de la Militancia por negarse a dialogar con el Gobierno. En Twitter, el diputado electo le contestó. En su discurso en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, Alberto Fernández relanzó su Gobierno y criticó a los dirigentes opositores que desestimaron su llamado al diálogo, en particular a dos: Mauricio Macri y Javier Milei. "Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado. Nada tenemos que hablar allí", fueron las palabras que pronunció Fernández. Rápidamente, Milei recogió el guante y contestó desde las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el diputado electo escribió: "Alberto Fernández, además de que hacés gala de ignorar que es ser liberal, te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente".

"Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho antes. VLLC", culmina el texto, que el economista acompañó con el fragmento del discurso del mandatario en el que lo menciona.

En el entorno del líder de "La Libertad Avanza", celebraron las declaraciones del Presidente, ya que entendieron que "lanzó la campaña nacional de Milei". El futuro legislador compartió en Twitter distintos mensajes de militantes y dirigentes que reflexionaban en ese sentido.

Pero no fue el único pasaje del discurso en el que Fernández se refirió a Macri y Milei. También les pidió que "dejen de sembrar odio" y los instó a que "se sienten a dialogar".

En la elección legislativa del domingo pasado, Javier Milei, con el sello La Libertad Avanza, obtuvo el 17% de los votos de la Ciudad, ubicándose como la tercera fuerza porteña, por detrás de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, primero y segundo en los comicios, respectivamente.

De este modo, su espacio obtuvo dos bancas en la Cámara baja. Una la ocupará él y la otra, Victoria Villaruel.

Fuente.- https://www.ambito.com

18 de Noviembre de 2021