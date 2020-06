Juntos por el Cambio dice que "un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político"

La coalición opositora difundió un comunicado conjunto firmado por el ex Presidente Mauricio Macri y los dirigentes Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Miguel Pichetto y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), que integran el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica, dijo que "mientras la sociedad está angustiada por la pandemia" de Coronavirus (COVID-19) "un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político", y expresaron además que actúan "en defensa de la verdad y la transparencia". La oposición se manifestó en estos términos a través de un comunicado conjunto firmado por el ex presidente Mauricio Macri y los dirigentes Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Miguel Pichetto y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. JxC hizo referencia al allanamiento que la Policía Federal realizó el jueves último en la vivienda de Darío Nieto, secretario privado de Macri, por la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos. "Estamos tranquilos, porque creemos en la integridad moral de Darío y confiamos en que la Justicia demostrará que es inocente", indicaron los referentes opositores.

Twitter de JxC Juntos por el Cambio - @juntoscambioar

UNIDOS EN DEFENSA DE LA VERDAD Y LA TRANSPARENCIA

Un mensaje de nuestra coalición, firmado por @mauriciomacri, @alfredocornejo, @elisacarrio, @PatoBullrich, @horaciorlarreta, @Maxiferraro y @MiguelPichetto, entre otros.

En esa misma línea, expresaron: "Sí nos preocupa que, mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción". "Esto ocurre, además, en medio de una serie de atropellos institucionales, que van de la escandalosa última sesión del Senado y los superpoderes presupuestarios hasta un intento de expropiación inconstitucional y la discriminación a las provincias gobernadas por nuestra fuerza política, entre otros", agregaron. Al respecto, los referentes de JxC dijeron que "desde principios de año el kirchnerismo buscó de todas las formas posibles involucrar judicialmente a ex funcionarios de Cambiemos en causas de corrupción. Pero no encontró nada, por la sencilla razón que nuestro gobierno fue transparente y honesto", subrayaron. Por eso, el espacio expresó que actúa "en defensa de la verdad, la transparencia, las instituciones democráticas y en ponerle un freno a los intentos de algunos de decirle a la sociedad que todos los políticos son igual de corruptos. No es así". El documento lleva también las firmas de Jorge Macri, Diego Santilli, Mario Negri, Marcos Peña, Luis Naidenoff, Fernando de Andreis, Eduardo Macchiavelli, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni, Álvaro González, Oscar Aguad, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Jorge Faurie, Alejandro Finocchiaro, Germán Garavano, Luis Etchevehere y Federico Pinedo.

Fuente.- https://www.telam.com.ar