Gracias a la participación en la Audiencia Pública, ediles evaluarán el pedido del sector para incrementar entre un 25 y 30 % la tarifa del servicio de automóviles de alquiler con taxímetro. Dando cumplimiento a la Ordenanza XI- N°80, se llevó adelante una nueva audiencia pública para rever la tarifa de taxis y remises. Esta segunda revisión semestral, contó con la participación de representantes del sector y autoridades municipales, quienes se expresaron sobre la tarifa y el estado del servicio, respetando los protocolos vigentes de seguridad y salubridad marcados por la Pandemia. Recordamos que la Audiencia Pública, es una herramienta que tiene como fin dar lugar a las opiniones de los distintos actores sociales afectados por las políticas estatales, vinculadas a los servicios públicos. En cuanto a esto, el Presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Posadas, Francisco Fonseca solicitó dar curso al pedido de los taxistas para evaluar el segundo incremento anual: "en cumplimiento de la Ordenanza como lo establece, nosotros debemos juntarnos dos veces al año para rever la tarifa (...) Quiero hacer una serie de consideraciones, ya que nos encontramos en una monotonía de estar siempre viendo lo mismo, no tenemos una herramienta para que se implementen de forma automática los aumentos en la tarifa. (...) Siempre hablamos de este equilibrio de buena remuneración para el trabajador del volante y un buen precio para el vecino de Posadas".

"Debemos contemplar la poca certeza, pero en definitiva, la preocupación nuestra de acuerdo a los testimonios de ustedes, de que el servicio del taxi en la ciudad de Posadas, (...) Hoy no se cierra el ciclo económico entre ustedes y el propietario para brindar un buen servicio. (...) Estamos trabajando en una nueva Ordenanza de taxis, con mayores beneficios para que puedan mejorar el servicio", añadió.

El último aumento realizado en Julio, fue del 45% acordado en la Audiencia Pública de Junio. En esta oportunidad, los oradores solicitaron un incremento de entre un 25 y 30% contemplando el costo de mantenimiento de los vehículos, el aumento de los combustibles y la difícil situación por la que atraviesan los peones de taxis debido a la inflación que dificulta el normal desarrollo de la actividad.

"¿Es inmoral que en esta actividad se manejen 10 millones de pesos por año? ¿Es inmoral que no exista una respuesta sanitaria inmediata a los trabajadores? Sí, es inmoral. ¿Es inmoral que los choferes se asocien ilícitamente?, Si es inmoral. En cuanto a la buena noticias es que hay concejales y autoridades que están trabajando para sanear la actividad (...) Señores concejales, ustedes no son administradores de bienes y causas sectoriales pero el Señor los puso en esto", señaló Julio Escribano, uno de los oradores, tras dar a conocer ciertas ilegalidades del sector, invocando la palabra de Dios para tal fin.

"Es muy fácil hablar por hablar hay que estar en el rol del propietario (...) Yo como propietaria no sabe lo que es, la inflación de acá nos mató (...) Yo también tuve cuatro choferes que me robaron, hay que preguntar a los propietarios cuántos choferes manejan ilegalmente (...) No tengo día ni horario, y me esfuerzo porque no puedo terminar de pagar mi plan y es modelo 2018. (...) Hoy no podemos seguir sosteniendo está tarifa, porque no podemos seguir equilibrando con nuestra inflación. (...) Esto es un trabajo en equipo en vez de criticarnos, conózcanos. Los repuestos, los neumáticos imposibles de cambiar.", subrayó una de las propietarias de taxis, Aida Rolón.

En representación del sector empresarial, el abogado Martin Ayala reflejó la realidad del sector afectado por los incrementos en combustibles y repuestos y solicitó un incremento del 25 al 30% la bajada de bandera y un 15% la ficha. "Es cierto que puede ser incómodo estos espacios pero valoro mucho estos espacios para debatir y escucharnos. Creo que es valioso que podamos ponernos en los zapatos del otro. (...) Vengo invitado por la Asociación de Propietarios de Taxis, no voy a decir lo que no es correcto o no cuál es mi rol. (...) No se puede desconocer la realidad de la Argentina, desearíamos no tener que vernos siempre para readecuar la tarifa.(...) Hoy solicitamos que se incremente la bajada de bandera a $98 y un 10/15% de ello, sea el incremento de la ficha".

Tal como lo establece la Carta Orgánica de nuestra ciudad, la Audiencia, presentó carácter no vinculante, y los resultados serán analizados durante la reunión de Comisión de Transporte y Tránsito. El encuentro público fue presidido por el presidente de la comisión de Transporte y Tránsito, cjal. Francisco Fonseca, el secretario Rubén Edelman y presenciado por el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín y los ediles, Pablo Velázquez, Anahí Repetto, Ramón Martínez y Marcelo Julien.

Gentileza.- Prensa - HCD - Posadas

17 de Noviembre de 2021