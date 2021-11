El nuevo proyecto del ex Vice Presidente, Amado Boudou contará con el acompañamiento de Alicia Castro y Gabriel Mariotto. Boudou anunció el lunes la creación de su propio espacio político, un día después de las elecciones legislativas que se desarrollaron en la Argentina. El nuevo proyecto político se llamará "Soberanos", y contará con el acompañamiento de la ex Embajadora de Venezuela, Alicia Castro, y el ex titular del AFSCA, Gabriel Mariotto. El anuncio oficial será este sábado 20 de noviembre a las 16, una fecha elegida adrede por ser el día en el que se conmemora la Soberanía Nacional. En el Espacio Cultural Mugica, ubicado en Piedras al 720, los dirigentes detallarán la intención de este nuevo partido que, según indicaron, también incluye figuras como Fernanda Vallejos, la diputada que trató de okupa al presidente Alberto Fernández tras la derrota en las PASO; Hernán Arbizu; Mempo Giardinelli; Cecilia Roth; Pedro Peretti; Jorge Elbaum; y el Frente Milagro Sala.

Fuente.- https://www.ambito.com

16 de Noviembre de 2021