La Vicepresidenta recibió la indicación médica de guardar reposo porque "el esfuerzo realizado para participar del cierre del Frente de Todos (FdT) retrasó la evolución del posoperatorio". Cristina Kirchner no estará presente este domingo en el búnker electoral del Frente de Todos para las elecciones 2021 debido a una indicación de su equipo médico, que sigue su recuperación tras pasar por una histerectomía hace dos semanas. "Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT (Frente de Todos) retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker", escribió la Vicepresidenta en su perfil de Twitter.

"Abrazo fuerte a todos y a todas", agregó.

Kirchner fue operada el 4 de noviembre pasado en el Sanatorio Otamendi. La funcionaria fue sometida a una histerectomía total por un "pólipo sospechoso", y su recuperación fue buena en todo momento.

Sin embargo, cuando la funcionaria se sumó lo que restaba de la campaña para las elecciones 2021 el ritmo de trabajo fue tal que "retrasó" el proceso del posoperatorio.

14 de Diciembre de 2021