Transitando los últimos días antes de las elecciones del próximo domingo, la Candidata a Diputada Nacional del Frente de Todos (FdT), Graciela De Melo, que acompaña a Isaac Lenguaza y Javier Gortari, se mostró optimista y detalló entusiasmada que este jueves a las 18,00 horas se realizará el cierre de campaña en el Anfiteatro El Brete, de la ciudad de Posadas, con un gran festival, la presencia de los candidatos y la militancia de los espacios políticas y sociales que integran el FdT. De Melo encabezó en el barrio posadeño Miguel Lanús, la Jornada Nacional de Lucha por Derechos de Trabajadores y Trabajadoras, junto al diputado Martín Sereno, del espacio Tierra, Techo y Trabajo (TTT); los dirigentes Felipe Mazacote, de la CCC y el PTP y Juan "Chito" Pasamán, de Unidad Popular, entre otros. También participaron las organizaciones sociales que militan colectivamente, como el Movimiento Evita, la CCC, Mujeres Valientes, Somos Barrio de Pie, el MTE, Pueblo Unido, y el Movimiento Popular La Dignidad.

"Con la contundencia masiva de nuestras compañeras y compañeros, en esta jornada decimos Sí a la Ley de Tierra, Techo y Trabajo para todas y todos, a la Ley de Emergencia Nacional de Violencia contra las Mujeres y Diversidades, y No al pago al FMI porque la deuda es con el pueblo!", enfatizó la candidata del FdT.

Hizo hincapié que en el marco de la unidad y el compromiso, las organizaciones populares tienen claro quiénes son, qué quieren y hacia dónde van, con el objetivo puesto en los derechos que sintetizan las tres TTT: de Tierra, Techo y Trabajo.

"Mientras no estén garantizados seguiremos luchando por esos derechos, que nos movilizaron aún más desde que se instaló la derecha que encarnan Mauricio Macri y sus adherentes, y que tanto daño hicieron a nuestro pueblo", señaló la dirigente.

"Nuestro voto es un freno al macrismo y a la renovación"

Para la candidata de la Lista 503, de la crisis se sale con la implementación de medidas políticas y económicas profundas.

Destacó que el Gobierno Nacional tomó muchas medidas en favor "de nuestro pueblo; pero todavía faltan otras como sancionar la Ley de Tierra, Techo y Trabajo, la de Emergencia Nacional de Violencia de Género contra Mujeres y Diversidades y la Prórroga y el Presupuesto para la Ley de Emergencia Territorial para los Pueblos Originarios - votada en el Senado - que están pendientes. Son leyes que no van a prosperar si no tenemos más legisladores del Frente de Todos en el Congreso", subrayó.

La líder de la CCC pidió un último esfuerzo para poner frenos al macrismo y a la Renovación, que "gobierna desde hace 20 años, y sus dirigentes hablan como si todos viviéramos en un paraíso. Y posiblemente un grupo de gente privilegiada lo sienta así; pero la mayoría de nuestro pueblo no logra levantar cabeza", afirmó.

En ese sentido puso como ejemplo a las familias de las chacras que emigran "por falta agua, caminos, luz, salud, educación, y se asientan en barrios populares donde no están mejor porque abunda la pobreza; pero en algunos lugares tienen más cerca, físicamente, los servicios esenciales, pero se suman al 30% de personas sin trabajo y alimentos", cuestionó.

"La pobreza se resuelve con políticas económicas"

De Melo sostuvo que durante la pandemia el Gobierno Provincial tuvo una gran recaudación; pero no logró resolver el problema principal que es el empleo genuino como "ordenador de nuestras vidas".

Por eso cuando escucha que hacen promesas en campaña, "sabemos que mienten porque ya demostraron que gobiernan para un sector de clase media alta que puede disfrutar de viviendas dignas, salud, educación y tecnología; mientras el resto de nuestro pueblo sigue viviendo en condiciones de miseria y sin sus derechos garantizados".

Aseveró que el asistencialismo no es la solución. La justicia social es que cada familia tenga trabajo y pueda salir de la pobreza con dignidad y a través de la producción, como mínimo de lo que consume. "Misiones es una provincia rica llena de familias en condiciones de pobreza", remarcó.

La candidata a legisladora consideró que hay muchísimo por hacer en la provincia y por los misioneros y misioneras desde el Congreso. Recordó las palabras de Néstor Kirchner, acerca de que los problemas de la pobreza se resuelven a través de las políticas económicas, no desde las políticas sociales. Por eso pedimos a los y las ciudadanas que tengan memoria y no voten a sus verdugos. Voten con conciencia y elijan al Frente de Todos. Tenemos que dar vuelta la historia, cortarle el paso a la derecha reaccionaria con diputados nacionales que luchan por nuestro pueblo y no por sus intereses individuales", expresó De Melo.

11 de Noviembre de 2021