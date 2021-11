La Vice Presidenta fue sometida el jueves pasado a una histerectomía y recibió el alta este sábado. Desde su entorno informaron que el postoperatorio se desarrolla de manera normal. Cristina Fernandez de Kirchner no viajará este fin de semana a El Calafate, Santa Cruz, para participar de las elecciones del domingo por recomendación de sus médicos. La ex mandataria fue dada de alta el sábado pasado tras haber sido operada en el Sanatorio Otamendi el jueves 4 de noviembre. Fue sometida a una histerectomía completa realizada por la vía laparoscópica, la intervención consta de la extirpación completa del útero y ovarios. La cirugía estuvo a cargo de los doctores Javier Ortiz, del staff del Hospital de Clínicas; y Fernando Gorosito, del Otamendi. Desde su entorno confirmaron a Infobae que el postoperatorio hasta el momento se desarrolla de manera “totalmente normal”. Aunque aclararon que los médicos le indicaron que no debía hacer un viaje tan largo -ida y vuelta- tan cerca de la operación.

Por las mismas razones se especula con que Cristina Kirchner tampoco participará del acto de cierre de campaña del Frente de Todos, que se realizará este jueves en Merlo. Originalmente estaba previsto para el sábado pasado.

El primer parte médico tras la operación confirmó que el pólipo analizado era benigno. “En dicho procedimiento se le realizó una histerectomía ampliada por vía laparoscópica. De acuerdo a la evaluación macroscópica realizada, el pólipo uterino encontrado presenta características benignas. El resultado definitivo del examen histopatológico se emitirá la próxima semana”, concluyó el informe, que fue firmado por la Directora Médica, Marisa Lanfranconi.

La historia clínica de Cristina Kirchner incluye otras dos intervenciones quirúrgicas que ocurrieron cuando ejercía la presidencia de la Nación. En enero de 2012, en el Hospital Austral de Pilar, se le extirpó la glándula tiroidea ante la sospecha de que se trataba de un carcinoma papilar, pero también en este caso resultó ser benigno.

En 2013, en medio de la campaña por las elecciones legislativas, fue sometida a otro procedimiento: en el Hospital Favaloro la operaron por un hematoma subdural crónico, lesión que le descubrieron luego de que sufriera un golpe en la cabeza tras una caída.

La madre de la ex presidenta, Ofelia Wilhelm, quien falleció en 2019 por un cáncer de endometrio, también había sido sometida a una operación similar en 2014, en la misma clínica.

Tiempos de recuperación

“Los tiempos de recuperación son muy variables y dependen de cada paciente y del tipo de intervención quirúrgica que se haga. En el caso de la vía laparoscópica, el alta puede ser a las horas o al otro día. La vía laparoscópica, es la que más se utiliza y consiste en realizar pequeñas incisiones en el abdomen. El útero es extraído por vía vaginal, por lo que al hacer diminutas incisiones, el trauma quirúrgico es menor y la paciente habitualmente esta solo un día internada. Los puntos se retiran a la semana y a los 15 días de la cirugía, ya está realizando su actividad habitual”, explicó a Infobae Gustavo Rebagliati, jefe de la Sección Endoscopía Ginecológica del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Austral.

Foto.- Cristina Fernandez de Kirchner durante el Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora

Fuente.- https://www.infobae.com

10 de Noviembre de 2021