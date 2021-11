Con austeridad y transparencia, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Facundo López Sartori, expuso el ejercicio financiero de la institución para el año que viene. En la segunda jornada de análisis del Presupuesto municipal de Gastos y Cálculos de Recursos para el 2022, integrantes de la Comisión de Hacienda del HCD, recibieron al titular del Cuerpo Deliberativo, Facundo López Sartori para que, junto al contador del HCD, Juan Manuel Centurión, expusiera el ejercicio financiero que proyecta la institución para el año que viene. "Son pocas las ocasiones que nosotros podemos revalorizar el trabajo de los compañeros, no solo a Mario Alcaraz, con el trabajo que viene realizando con esta ordenanza madre, sino también al recurso humano", expresó Sartori.

A modo introductorio, el contador del HCD, marcó conceptos importantes para entender la forma de análisis del ejercicio financiero: "El presupuesto es un acto de gobierno en el cual se prevén o estiman los recursos para un tiempo determinado. Es un acto administrativo porque el que está encargado de su elaboración es el poder Ejecutivo y Legislativo. Es este cuerpo el que autoriza y sanciona este presupuesto. De acá sale con fuerza de Ordenanza. El presupuesto se compone de una parte que es el cuerpo legal formado por 10 o 15 artículos, que establecen las facultades que van a tener cada una de las instituciones y las pautas que van a hacerse las ampliaciones, reestructuraciones de las partidas y en una segunda parte están fijadas las estimaciones de los recursos. En el caso del HCD se presenta una estimación de los gastos".

Con un incremento del 54,03%, que contempla la inflación de este año, "el presupuesto del HCD, está en equilibrio, es decir, que la estimación de recursos está en lineamiento con los gastos", añadió. Haciendo principal hincapié en reforzar la calidad institucional, se proyectó un presupuesto de $1.299.685.200, necesarios para otorgar un mayor crecimiento a la institución, mejorar la infraestructura, la calidad de vida de los empleados y atender con pronta respuesta, las demandas de los posadeños.

En ese marco, Concejales respaldaron lo proyectado y manifestaron la importancia de haber mantenido el presupuesto de la institución en sus márgenes, a pesar del contexto sanitario: "He de destacar que el presupuesto de los tres poderes se recibió en tiempo y forma para poder analizar ,(...) En primer lugar quiero destacar que reflejar el aumento de la inflación me parece muy importante y andar con números claros me parece muy importante (...) Entiendo que el 85% del sueldo va al personal y tengo entendido que con el paso del tiempo se va reduciendo el gasto en personal y valoro ese trabajo (...) También entiendo, después de mi trabajo en Anses, que a la gente hay que cuidarla antes y después, por eso valoro el trabajo que vienen realizando para que los empleados de la institución puedan jubilarse dignamente", acotó el vicepresidente de la comisión de Hacienda, Marcelo Julien.

"Hoy llegamos a un 13%, tres puntos menos que el año anterior. Se mejoró la infraestructura y la calidad de vida para los empleados (...) Es un trabajo también de un espacio político, el Frente Renovador, y se pone en consenso con los otros partidos políticos, así que es importante poner en valor", destacó la Edil, Mariela Dachary.

En la misma línea, el Vicepresidente Segundo, Francisco Fonseca, respaldo lo expuesto por sus pares: "haber bajado un 13% el presupuesto, ha sido un punto primordial que ha tenido el Concejo y más que nada, un pedido político de nuestro partido (...) Destacar que es importantísimo, lo que remarcó el contador y ver qué podemos hacer para que los compañeros puedan jubilarse y no verse tan perjudicados por estas cuestiones".

Finalizando la exposición, Sartori añadió: "son tres ítems que no voy a dejar de tocar: el respeto que tuvimos por el personal de la casa durante todo el año, agradecer la paciencia, si se quiere, en la cantidad de negociaciones que tuvimos que hacer cuando nadie contempló la inflación, menos la de este año que nos superó y la última consideración es para los concejales, la ciudad se construye entre todos y el respeto de ustedes es lo que hace que podamos avanzar y concretar acciones".

El Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del HCD, Cjal. Mario Alcaraz, informó a los Ediles que el próximo lunes 15 de Octubre a las 10,00 horas, se realizará la última reunión de presupuesto para analizar el ejercicio financiero del Ejecutivo Municipal solicitado para el 2022.

8 de Noviembre de 2021