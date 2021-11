En la última sesión ordinaria del año, la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones sancionó varias Leyes, y entre ellas, la creación del Programa de Promoción para la Plantación de Arroz Orgánico - autoría del Diputado Provincial, Martín Sereno (Bloque Legislativo Tierra, Techo y Trabajo – TTT-) - que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar. De este modo el Estado apunta a fomentar el desarrollo de la producción de arroz en la provincia, y a contribuir a la sustentabilidad económica, social y ambiental de la cadena arrocera, a través del desarrollo de cultivares e integración de buenas prácticas de manejo, optimizando el potencial de rendimiento, la calidad de grano, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en los procesos productivos. Algunos datos que dan marco a esta ley tienen que ver centralmente con la realidad alimentaria provincial, nacional y mundial.



El cultivo de arroz es un alimento primordial para la humanidad, y según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se produce en 113 países de todo del mundo, y el 80% del volumen mundial lo hacen los pequeños agricultores y agricultoras, indican los fundamentos de la norma aprobada.



"Esta es una iniciativa de vanguardia. Sabemos la importancia que tiene cultural y sanitariamente para las mesas misioneras el cultivo del arroz, y nuestra iniciativa es impulsada con la necesidad de seguir construyendo la diversificación productiva de alimentos sanos en las chacras, es decir a los que están libres de agrotóxicos, y es algo que distingue a esta norma", señaló el Diputado Provincial, Jorge Páez, quien expuso en el recinto - en nombre de su Bloque Tierra, Techo y Trabajo - la fundamentación de la Ley que además fue declarada de Interés Provincial.

"Sabios ecologistas: hombres y mujeres de la tierra"



El legislador destacó la importancia que tiene este cultivo cultural y sanitariamente para la mesa misionera, y consideró que el proyecto también entraña un reconocimiento a muchísimos productores y productoras que atesoran estas semillas. "Por eso mencionamos la memoria de los ciclos productivos tanto cuando tuvo mejor auge en la producción de la provincia, y cuando se abandonó completamente, quizás en favor de un modelo alimentario dependiente que a veces nos ofrece productos extremadamente elaborados y con fallas", aseveró. El Diputado recordó que en el Congreso Nacional se sancionó recientemente la Ley de Etiquetado de Alimentos, y esto tiene que ver centralmente con "cómo discutimos la problemática de la alimentación, los que queremos superarlos porque hay quienes atentan contra esa necesidad y ese derecho", cuestionó. Consideró que la Ley sancionada el jueves es un reconocimiento a esos agricultores y agricultoras que, por vocación, "y yo diría también por amor, siguen apostando a esa tarea con una gran conciencia humanista, ambiental y ecologista. Porque a veces creemos que los que desarrollan grandes teorías son las figuras fundamentales cuando hablamos de ecología, y en realidad las figuras sabias y centrales son los hombres y mujeres de nuestra tierra", expresó el Diputado.

Buscan que este producto llegue a todos misioneros



En este sentido, Páez mencionó a las y los "guardianes de las semillas", quienes durante siglos custodiaron este patrimonio genético desarrollado.

"Ese es un valor agregado que tiene esta Ley y entraña un reconocimiento, no sólo a quienes cuidaron por generaciones la semilla de arroz, sino de todas las semillas nativas y criollas", manifestó el Legislador. Mencionó como un reconocimiento especial al agricultor Julio Prestes, del Paraje Santa Rosa, San Pedro: "Es un campesino modelo en su chacra, y uno de los impulsores de este proyecto que nos hizo entender la importancia estratégica en la alimentación y en las chacras con la producción de arroz ecológico y orgánico". El Diputado ponderó la iniciativa que entraña un desafío para los sistemas productivos y alimentarios de la provincia, y busca acompañar, promover, fortalecer la situación de los agricultores de arroz orgánico y secano. El objetivo es que, en un plazo no muy largo, el fruto del trabajo y el esfuerzo del Estado, logre llegar a las mesas de todos los misioneros para garantizar el alimento producido localmente. Páez aclaró que los agricultores no obtienen grandes ganancias por plantar arroz orgánico y otros cultivos. Pero tienen una profunda conciencia sobre "donde estamos parados y hacia dónde vamos como sociedad, en contraposición de quienes mercantilizan los alimentos, especulan y suben los precios, dañando el tejido social y la mesa de nuestras familias, del pueblo trabajador, particularmente de los sectores de menores recursos materiales", sostuvo el Diputado de TTT en su alocución en la Legislatura.

5 de Noviembre de 2021