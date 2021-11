Se trata de integrantes del Gobierno que acompañaron al Presidente durante su presencia en Roma por el G20 y Glasgow por la cumbre del cambio climático.

El presidente Alberto Fernández llevó una nutrida comitiva a su gira por Europa para participar de la asamblea de G20, en Roma, y a la 26 cumbre de cambio climático, en Glasgow. Entre ambos destinos acompañaron al primer mandatario 97 funcionarios de los ámbitos de la Presidencia y los ministerios de Relaciones Exteriores, que conduce Santiago Cafiero; Economía, de Martín Guzmán; Medio Ambiente, de Juan Cabandié; Desarrollo Productivo, de Matías Kulfas; y Agricultura, Ganadería y Pesca, que conduce Julián Domínguez. En su visita a Roma y a Glasgow para buscar apoyo internacional y avanzar en las negociaciones por la deuda externa, el mandatario llevó al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Manuel Olmos; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la asesora María Cecilia Nicolini, la portavoz Gabriela Cerruti; y decenas de funcionarios y custodios que forman parte del staff en calidad de custodios, médicos, asesores, fotógrafos, comunicadores de prensa y expertos. Varios de ellos sólo asistieron a uno de los dos destinos.

La lista completa de los funcionarios que viajaron a Europa

1. Sr. Alberto Ángel Fernández Presidente de la República Argentina

2. Sr. Gustavo Osvaldo Beliz Secretario de Asuntos Estratégicos

3. Sr. Juan Cabandié Minister Ministry of Environment and Sustainable Development Ministry

4. Sr. Santiago Andrés Cafiero Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

5. Sr. Julián Andrés Domínguez Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

6. Sr. Martín Maximiliano Guzmán Ministro de Economía

7. Sr. Olmos Juan Manuel Jefe de Gabinete de Asesores Secretaría General Presidencia de la República

8. Sr. Matías Sebastián Kulfas Ministro de Desarrollo Productivo

9. Sra. Reina Ylia Sotillo Directora de Asuntos Ambientales Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

10. Sr. Julio Fernando Vitobello Secretario General de la Presidencia de la Rep. Arg.

11. Sra. Fabiola Andrea Yáñez Primera Dama

13. Sr. Marcelo Fabián Kloster Asesor Ministerio de Desarrollo Productivo

15. Sr. Camilo Accavallo Coordinador Presidencial de Producción de Contenido Audiovisual Secretaría de Comunicación y Prensa

18. Sr. Jorge Martín Arturo Arguello Embajador Argentino en los Estados Unidos de América

19. Sra. Mariela Elizabeth Assennato Subcomisario, custodia Señora Primera Dama Seguridad Presidencial Policía Federal Argentina

20. Sra. Julieta Battistuzzi Técnica de la Dirección de Producciones Sostenibles COP26.PLOP 16 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

21. Sr. Juan Ignacio Bergelin Director de Prensa Ministerio de Desarrollo Productivo

22. Sr. Alejandro Pablo Berzezina Sargento, custodio Señora Primera Dama Seguridad Presidencial Policia Federal Argentina

23. Sr. José Andrés Bossio Director de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación Secretaría de Comunicación y Prensa

26. Sr. Juan Manuel Cáceres Dirección General de Ceremonial Presidencia

27. Sra. Gabriela Carla Cerruti Titular de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial Secretaría de Comunicación y Prensa

28. Sr. Esteban Collazo Director de Fotografía Secretaría de Comunicación y Prensa Presidencia

29. Ms. Maia Colodenco Head of the International Affairs Unit International Affairs Unit Ministry of Economy

30. Sr. Esteban Federico De Gacia Asesor Secretaría General Presidencia de la República Argentina

31. Sr. Esteban Federico De Gracia Asesor Secretaría General Presidencia de la República Argentina

32. Ms. Magdalena De Lucca Technical Advisor Secretary of Climate Change, Sustainable Development and Innovation Ministry of Environment and Sustainable Development

33. Mr. Lucas Di Pietro Paolo Adaptation Coordinator National Directorate of Climate Change Ministry of Environment and Sustainable Development

34. Sr. Juan Rodrigo Diamant Productor

35. Sr. Gerardo Abel Díaz Bartolomé Ministro Consejero, Subsecretaría de Política Exterior Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

36. Ms. Malena María Esteban Photographer Directorate of Press and Communication Ministry of Environment and Sustainable Development

37. Sr. Manuel Emilio Estigarribia, Médico Asistente de la Unidad Médica Presidencial

39. Sr. Cristian Miguel Ferreyra Comisario, Jefe Division Custodia Presidencial Seguridad Presidencial Policia Federal Argentina

42. Sr. Federico Franceschini Secretario Embajada Arg. en RU

43. Sr. Jorge Ignacio Frechero Secretario Dirección de Asuntos Ambientales Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

46. Sr. Jorge Eduardo Gómez Edecán de Ejército Casa Militar Presidencia

47. Sr. Federico Marcelo González Funcionario de Ceremonial Dirección General de Ceremonial Presidencia

49. Sr. Alejandro Daniel Guglielmi Jefe de la Casa Militar Casa Militar Presidencia de la República Argentina

50. Sr. Mario César Huck Director Nacional de Comunicación Internacional Secretaría de Comunicación y Prensa Presidencia

51. Sr. Diego Fabián Hurtado de Mendoza Vice-minister Secretary of Planning and Policies in Science, Technology and Innovation

52. Mr. Martín Manuel Illescas General Director of Projects with External Financing and International Cooperation General Directorate of Projects with External Financing and International Cooperation Ministry of Environment and Sustainable Development

53. Sr. Walter Carlos Kerr Intérprete Dirección de Traducciones Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

54. Sr. Agustín Nicolás Kuperman Funcionario Ceremonial Dirección Nacional de Ceremonial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

55. Sr. Christian Federico Leithold Lira Subdirector de Seguridad Casa Militar Presidencia de la República Argentina

57. Sra. Vanesa Amalia Lío Funcionaria de Ceremonial Dirección General de Ceremonial Presidencia

59. Sr. Santiago Lòpez Osornio Subsecretario de Planeamiento Energético Ministerio de Economia

El Presidente estuvo dos días en Roma y luego se dirigió a Glasgow

60. Ms. Nicole Makowski Technical Advisor Secretary of Climate Change, Sustainable Development and Innovation Ministry of Environment and Sustainable Development

61. Ms. María Lourdes Manrique Technical Advisor National Directorate of Climate Change Ministry of Environment and Sustainable Development

62. Sra. Carolina Marafioti Asesora Secretaría General Presidencia

64. Sra. Andrea Vanesa Marcolin Funcionaria de Ceremonial Dirección General de Ceremonial Presidencia

65. Sr. Marcelo Ariel Martín Subsecretario de Comunicación y Prensa Secretaría de Comunicación y Prensa Presidencia

66. Sr. Ariel Ernesto Martinez Subsecretario de Coordinación Política. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

68. Sra. Estela Fernanda Millicay Resquin Ministra Embajada Argentina en RU

69. Sr. Gabriel Alejandro Mingiaca Subcomisario, custodio Señor Presidente de la Nación Seguridad Presidencial Policía Federal Argentina

70. Ms. Florencia Mitchell National Director of Climate Change National Directorate of Climate Change Ministry of Environment and Sustainable Development

71. Sr. Alejandro Mitri First Secretary of Embassy Dirección de Asuntos Ambientales Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

72. Sr. Javier Adrián Montenegro Sargento 1º, custodio Señor Presidente de la Nacion Seguridad Presidencial Policia Federal Argentina

73. Sr. Juan Maximiliano Moreno Director Nacional Relaciones Internacionales Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca

74. Sra. María Mujica Funcionaria Ceremonial Dirección Nacional de Ceremonial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

75. Sra. Camila Denise Murúa Funcionaria de Ceremonial Dirección General de Ceremonial Presidencia.

76. Sra. Rocío Naón Funcionaria Dirección Nacional de Ceremonial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

77. Sr. Marcos Roman Naser Seguridad Presidencial Casa Militar Presidencia

78. Sr. Gustavo Oscar Navarro Director General de Ceremonial Dirección Presidencia

79. Sr. María Cecilia Nicolini Asesora Presidencial

80. Sr. Maximiliano Gabriel Ojeda Protocol Officer Protocol Unit Ministry of Environment and Sustainable Development

82. Mr. Luis Alberto Panichelli Technical Advisor National Directorate of Climate Change Ministry of Environment and Sustainable Development

83. Sr. Ricardo Daniel Pavet Seguridad Presidencial Casa Militar Presidencia

85. Sr. Gonzalo José Pestaña Griñon Funcionario Ceremonial Dirección Nacional de Ceremonial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

86. Sr. Ricardo Alberto Piaggi Asesor Ministerio de Desarrollo Productivo de

88. Sra. Mariana Edith Plaza Ministra COP26.PLOP 21 Embajada Argentina en Reino Unido

90. Sr. Javier Tomás Porta Vocero del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Dirección de Prensa y Difusión Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

91. Sra. Maria de los Angeles Rendal Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación

92. Sra. Victoria Martina Riancho Productora

93. Mr. Gustavo Rinaldi Director of Environmental Impact of Transport Ministry of Transport

94. Mr. Rodrigo Jesús Rodríguez Tornquist Secretary of Climate Change, Sustainable Development and Innovation Ministry of Environment and Sustainable Development

95. Sr. Mario Danilo Rojo Seguridad Presidencial Casa Militar Presidencia

96. Sr. Mariano Gastón Roldan Fotógrafo Secretaría de Comunicación y Prensa Presidencia

97. Sra. Mónica Graciela Rossi Funcionaria Ceremonial Dirección Nacional de Ceremonial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Sr. Walter Fernando Rovira Segundo Jefe de la Casa Militar Casa Militar Presidencia de la República Argentina

98. Sr. Claudio Javier Rozencwaig Embajador Subsecretario de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

100. Sr. Andres Demian Said Lic. en Ciencias Ambientales. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca COP26.PLOP 22

101. Sr. Pablo Javier Salinas Asesor Unidad Gabinete de Asesores Ministerio de Economía

102. Sr. Joaquin Elias Salzberg Secretario Dirección de Asuntos Ambientales Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

103. Sr. Diego Leonardo Sandrini Comisario, Jefe Departamento Seguridad Presidencial

104. Sr. Martin Schapiro Asesor Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación

106. Sr. Daniel Matias Schteingart Director Nacional de Estudios para la Producción Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación

107. Sr. Ezequiel Gaston Scinardo Tenghi Inspector, custodio Señor Presidente de la Nacion

108. Sr. Jorge Alberto Solmi Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

109. Sra. María del Pilar Ángela Teves Libarona Secretaria de Embajada Dirección de Asuntos Ambientales Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

111. Sra. Cecilia Todesca Bocco Secretaria de Relaciones Exteriores Internacionales

40. Sr. Javier Esteban Figueroa Embajador Argentino en el Reino Unido

114. Sr. Edgardo Román Tugender Funcionario de Ceremonial Presidencia

115. Mr. Mario Emilio Tula Asesor Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

116. Sr. Gonzalo Urriolabeitia Director Nacional de Ceremonial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

118. Sr. Gustavo Alberto Velaztiqui Agente, custodio Señor Presidente

119. Sra. Alessandra Marcela Viggiano Marra de Figueroa Ministra Embajada Argentina en Reino Unido

120. Sra. Vera Voskanyan Subsecretaria de Información y Difusión Económica Unidad Gabinete de Asesores Ministerio de Economía

Foto.- Alberto Fernández, acompañado de cuatro funcionarios, en su reunión con Trudeau - Presidente de Canadá -, que se presentó en soledad

Fuente.- https://www.infobae.com

4 de Noviembre de 2021