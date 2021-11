Con el apoyo de la Ministra de Educación y el Secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), profundiza en sus propuestas en las áreas.

Martín Arjol profundizó en lineamientos sobre transporte y educación con el apoyo de Soledad Acuña - Ministra de Educación - y Juan José Méndez - Secretario de Transporte y Obras Públicas -, ambos del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en C.A.B.A. Sobre ello, Arjol manifestó, "lo que ha pasado en el sistema educativo es terrorífico. La educación debe estar asegurada para que el futuro esté asegurado." Para ello propone "hacer hincapié en declarar la emergencia educativa para que pensemos en traer resultados para alos gurises." En este sentido, Acuña apuntó contra la situación tanto de la C.A.B.A., como del resto del país: "Sacrificamos la oportunidad de aprender de una generación entera." "No es lo mismo ir a la escuela una semana si y una no, porque los estudios demuestran que el aprendizaje es posible con la continuidad.

En Argentina un millón y medio de chicos se quedaron afuera del lugar que no sólo les da contenido, sino también contención." puntualizó Acuña.

Así mismo, Acuña agregó que "los debates importantes hoy son los que van a marcar el futuro y para eso necesitamos un congreso efectivo."

"Que los chicos no tengan educación de calidad, significa que no accedan en el futuro a un empleo genuino y sin empleo genuino y de calidad, no crecen la sociedad y la economía." sentenció la Ministra de la C.A.B.A.

Transporte como propuesta para incluir a Misiones en el mapa del mundo:

Arjol habló de transporte y expresó que "es necesario lograr que a Misiones se pueda llegar desde cualquier parte mundo sin pasar por el pais central."

Para ello propone "cielos abiertos para no caernos del mapa del mundo. Esto va a lograr fortalecer el turismo y la economía a partir de aeropuertos de uso internacional."

"A eso tenemos que agregar la recuperación del ferrocarril para que nuestros productos lleguen a todas partes del país, pero también que a la provincia de Misiones lleguen productos con costos más baratos en el transporte." apuntó el candidato de Juntos por el Cambio.

En este sentido, Juan José Méndez, aseguró que "tenemos que volver a recuperar la conectividad federal e internacional para ser competitivos en materia de transporte" y agregó que es necesario "igualar a los índices que se lograron entre 2015 y 2019" en nuestro país.

"Tenemos hacer esto debemos sumar Diputados en el congreso. Es la única manera de recuperar la agenda del progreso en argentina." sentenció Méndez.

Gentileza.- Camila Lattes

2 de Noviembre de 2021