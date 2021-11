El Jefe del Interbloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, llegó a la ciudad de Oberá para apoyar la Lista que lideran; Martín Arjol y Florencia Klipauka Lewtak. Junto a ellos, estuvo en un acto en el Club Social de la ciudad. "Misiones va a ser protagonista de un hecho histórico. Si igualamos la mayoría en la Cámara de Diputados y por primera vez Cristina no tiene mayoría en el Senado, se acabará el pecado de gula en el poder", dijo Negri. "La sociedad le ha dicho al Gobierno por ahí no va más. Pero el kirchnerismo no entendió. No miden que no ha sido sólo por la economía la derrota electoral. No ven lo que le pasa a la gente. Le metieron tres golpes morales a los argentinos. Había jodas en el poder mientras todos estaban encerrados en sus casas. También todos vimos los vacunatorios VIP. Sin desparpajo ellos saltaban la fila. La tercera bofetada fue hace poco. No les importó que ya vienen las elecciones y cobran una pensión de 2,6 millones de pesos. La Vicepresidenta por pudor no debería hacerlo. Han atravesado moralmente a la Argentina", agregó el diputado cordobés del Radicalismo.

"Hace muchos años que hay problemas estructurales en Argentina, pero ahora estamos ante un punto de inflexión", dijo Negri al referirse al 14 de Noviembre.



"En Misiones, por lo que significan la lista de Martín y Florencia, creo que hay esperanza. Hay otro mundo, otro país posible".



Por último, Negri manifestó: "Buscamos el apoyo de la sociedad, vemos que se está produciendo un cambio cultural. Hay dos extremos que la sociedad no puede sostener más. El liberalismo que quiere que sólo que el mercado intervenga creyendo que eso soluciona los problemas de la gente y el populismo extremo que vive de la plata que reparte y no genera alternativas de crecimiento y desarrollo".

Gentileza.- Camila Lattes

1° de Noviembre de 2021