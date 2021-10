Pablo Lanusse explicó por qué el ex Presidente no pudo ser indagado. Finalmente, Mauricio Macri no declaró este jueves en Dolores. Había sido citado para defenderse en indagatoria en una causa que investiga si espió a los familiares de las víctimas de la tragedia del submarino ARA San Juan. Un hábil jugada de la defensa o error del juzgado; dos caras de la misma moneda que explican qué pasó con el ex Presidente. Según explicaron fuentes judiciales, la audiencia debió ser suspendida porque Macri no estaba en condiciones de declarar porque aún no fue relevado de su obligación de guardar silencio. Para ello, el Juez Martín Bava debe hacer un pedido especial a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que aún no ha sido realizado. Así, la audiencia debió posponerse hasta que se concrete este trámite. El fiscal del caso estuvo de acuerdo con la postura presentada por la defensa del ex mandatario, a cargo del Abogado Pablo Lanusse.

“No hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo”, aseguró el letrado una vez finalizada la diligencia judicial.

Y agregó: “Ha quedado en evidencia la intención del juez Bava de querer procesarlo antes de las elecciones”.

Así culminó una jornada que incluyó una caravana de dirigentes afines al ex Presidente y un discurso frente a la militancia en donde el ex jefe de Estado prometió que seguirá en política y vaticinó un triunfo en las elecciones del 14 de Noviembre.

Todavía no hay fecha para la nueva indagatoria. Lo que está claro que su suerte dependerá de Alberto Fernández, el único que puede relevarlo del secreto. O de Cristina Kirchner, si es que Alberto Fernández se encuentra en el exterior.

Foto.- Pablo Lanusse (Franco Fafasuli)

Fuente.- https://www.infobae.com

