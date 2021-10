Lo sostuvo el Candidato a Diputado Nacional del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Misiones, luego del compromiso público obtenido por su par Cacho Bárbaro en el Congreso Nacional. El Candidato a Diputado Nacional Isaac Lenguaza, cabeza de lista del Frente de Todos en Misiones, se mostró entusiasmado por la intervención de su par Héctor "Cacho" Bárbaro en el Congreso en la última sesión. Allí, el legislador misionero logró el compromiso de la Cámara de Diputados y del gobierno nacional para avanzar con el régimen especial jubilatorio para pequeños productores agropecuarios que les posibilite el beneficio a los 57 años y con 25 de aportes. Bárbaro ya presentó el proyecto de Ley que beneficiaría directamente a productores de alimentos y platadores de tabaco, yerba, té y otros productos primarios en unidades productivas con características de minifundio. Estos productores trabajan directamente sus tierras desde muy temprana edad y llegan a adultos mayores con la salud muy deteriorada.



"Con los mismos argumentos, esta Cámara y este Gobierno deben subsanar esta injusticia, y estoy seguro que lo van a hacer, porque nuestro gobierno nacional y popular siempre amplía derechos a los trabajadores, nunca se los saca" señaló Bárbaro ante sus pares en la sesión en la que se aprobó el régimen jubilatorio especial para los trabajadores vitícolas.



Bárbaro también recordó en su exposición que fue la expresidenta y ahora Vicepresidenta Cristina Kirchner quien sancionó el Régimen del Trabajo Agrario en 2011, que le otorgó derechos previsionales especiales a los peones rurales. "Nuestros pequeños productores hacen el mismo trabajo que un peón rural pero tienen que aportar 30, 35 años para jubilarse y no llegan, señor presidente, no llegan" agregó Bárbaro.

Acompañamiento y compromiso

"Nosotros vamos a lograr que ese proyecto se apruebe. Voy a la Cámara de Diputados con el principal compromiso de trabajar junto con Cacho en los consensos que necesitamos para traer esa Ley a Misiones. Nuestros pequeños productores tienen que tener ese beneficio" agregó, por su parte, Isaac Lenguaza.



"Nosotros proponemos soluciones a las demandas reales y leyes para corregir injusticias. Cambiemos propone sacar derechos. Si ellos suman más diputados nacionales van a sacar la indemnización por despido, ya lo anunciaron" advirtió, y recordó que "ellos no quieren mas jubilados, no quieren darle pensión a los discapacitados. No quieren la interzafra. No quieren el pago doble de salario. Defienden un modelo donde solo anda bien el que tiene plata, no el trabajador". "No podemos confundir el voto en este momento" finalizó.

Gentileza.- Mónica Santos

28 de Octubre de 2021