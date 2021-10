Pensando en la temporada de verano, dispusieron la aplicación obligatoria de estos dispositivos para personas con discapacidad, inclusive en piletas. Apostando a una ciudad más inclusiva y en el marco de habilitarse una nueva temporada de balnearios y piletas, Concejales de la ciudad de Posadas aprobaron una propuesta para brindar a las personas con discapacidad o movilidad reducida, accesibilidad adecuada, con el fin de lograr la integración y la participación plena e independiente de las mismas. El Presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y autor del Proyecto, Facundo López Sartori, solicitó establecer la obligatoriedad de contar como mínimo con una silla anfibia o asiento especial, para el normal desarrollo de sus actividades dentro del ámbito acuático. “La accesibilidad es un problema para aquellas personas que cuentan con una discapacidad o dificultad motriz a la hora de querer disfrutar de forma plena e independiente su vida, ya que muchas actividades no pueden realizar por el hecho de que no están adaptadas y terminan quedando excluidos de las mismas". "Esto es una problemática que no puede continuar, y que también lo es para los padres o madres que quieren acceder con cochecitos. Debemos garantizar la participación de todos los ciudadanos y lograr la integración social y familiar de aquellas personas que cuentan con diferentes desafíos”, indicó.

"La Ley Nacional 25.643 a la cual se encuentra adherida nuestra Provincia desde el 2009, plantea la necesidad del Turismo Accesible definido como “complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida”.

En ese marco legal, la Ordenanza establecerá sillas anfibias tanto en balnearios y/o natatorios con anterioridad a las fechas previstas para su habilitación, a fin de poder asegurar la provisión del servicio, el cual será totalmente gratuito, y en los horarios que la autoridad de aplicación lo determine. También, deberá colocarse cartelería informativa visible que especifique la existencia del servicio y sus condiciones de uso.

“Es necesario que sigamos derribando las barreras de accesibilidad que limitan el disfrute de los espacios y servicios que nuestra ciudad ofrece y de la cual estamos orgullosos, y que van en detrimento del pleno goce de los derechos de gran parte de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó.

21 de Octubre de 2021