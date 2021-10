El conductor Marcelo Tinelli se mostró molesto por la decisión del Gobierno de apoyar la liberación de Jones Huala en Chile y lanzó duras críticas. Marcelo Tinelli criticó el accionar del Gobierno Nacional al apoyar la liberación de Facundo Jones Huala en Chile y aprovechó para lanzar munición pesada desde su cuenta de Twitter. El conductor de ShowMatch, quien fue una de las caras visibles del Consejo contra el Hambre impulsado por el presidente Alberto Fernández, se despegó del Gobierno en su última publicación en redes sociales. Respondiendo ante la noticia del apoyo brindado por el embajador argentino en Chile para la liberación de Facundo Jones Huala, el líder mapuche detenido en el país trasandino, Tinelli se expresó al respecto. "No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas", comenzó escribiendo el conductor. “Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas”, cerró Marcelo Tinelli con contundencia.

La oposición criticó el apoyo del Gobierno a la liberación de Facundo Jones Huala en Chile: “Una vergüenza” Dirigentes de la oposición expresaron su repudio en las redes sociales ante la decisión del Gobierno nacional de apoyar la liberación del “líder mapuche” detenido en Chile. “Presidente: ¿usted sabe que hace poco incendió dos oficinas públicas en el sur argentino el movimiento que integra Jones Huala? Usted instruyó a nuestro embajador a defender a quien lidera la violencia. ¿En dónde quedó el Estado de Derecho y la paz de los ciudadanos?”, expresó Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Quien también se expresó fue el titular la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, Alfredo Cornejo: “Lo de Rafael Bielsa es una vergüenza. El kirchnerismo, con su política exterior, nos aisló del mundo y ahora sale a defender a Jones Huala, un delincuente condenado en Chile”.

Marcelo Tinelli estalló contra el Gobierno en Twitter

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com

17 de Octubre de 2021