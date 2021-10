Es porque la provincia de Misiones contribuye de manera esencial con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se impuso la Nación en el marco del Acuerdo de París. Sin la contribución esencial de la selva misionera no sólo no habría soja que exportar sino que la Nación no podría cumplir con los objetivos trazados en su estrategia contra el cambio climático comprometido ante Naciones Unidas. Así lo señaló una nota elevada por el Gobernador, Oscar Herrera Ahuad, al jefe de Gabinete Juan Manzur. Se solicita que la partida quede incorporada en el Presupuesto Nacional 2022. Misiones solicitó al Estado Federal una compensación económica por su contribución esencial a la lucha contra el cambio climático. Los equipos técnicos de la Provincia ha determinado que el aporte que realiza Misiones a la Nación y al resto de las Provincias argentinas suma AR$114 mil millones si se toma en cuenta la dedicación del suelo misionero a mantener la selva en lugar de dedicarla al cultivo de soja, el aporte hídrico a la producción agrícola exportable de la Pampa Húmeda y demás servicios eco-sistémicos, y las partidas financiadas por los propios misioneros para cuidar los bosques a lo largo de varias décadas.

Asimismo se requirió a través de los Diputados que representan al Pueblo Misionero que dicha cifra sea incluida en el Presupuesto Nacional 2022, ya que existen antecedentes en otras Provincias que avalan la solicitud de partidas extraordinarias.

Entre otros elementos que justifican el planteo, se mencionaron las expresiones del propio Presidente Alberto Fernández en foros internacionales donde se manifestara en favor de la acción climática.

En una nota dirigida al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, el Gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, planteó la necesidad de contar con esas partidas de dinero que – de salir - se van a constituir en una compensación extraordinaria.

Misiones contribuye a “la preservación de la selva paranaense, al cuidado de la biodiversidad y al aporte hídrico que realizan nuestros bosques y ríos al Río Paraná del cual se ven ampliamente beneficiadas las provincias agrícolas del centro de nuestro país”, recordó Herrera Ahuad.

Misiones no recibe subsidios al gas natural como las provincias sureñas que van de los 114 mil millones de pesos por ayuda a la oferta del gas a los 35 mil millones de pesos de subsidios a la demanda del combustible de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto 2021. Misiones tampoco percibe una renta por la venta de la soja ya que es una Provincia libre de soja ni regalías mineras como las provincias cuyanas.

“Si Misiones dedicara una 470 mil hectáreas a cultivar soja puede obtener una renta agrícola anual de 34 mil millones de pesos. En cambio, generamos las condiciones propicias para que exista humedad suficiente para las cosechas que tienen lugar en la pampa húmeda, que a su vez generan las divisas por exportaciones que permiten pagar las importaciones del equipamiento que se utilizan en los yacimientos de petróleo y gas así como en los salares en el norte para extraer litio o en las minas de metales”, fue parte de la explicación.

Uno de los datos más impactantes que remite al Presupuesto 2021 recuerda la (escasa) consideración a los aportes de Misiones. “Sobre un presupuesto nacional de AR$8,3 billones (millones de millones) para 2021 – para la Provincia argentina que dedica la mitad de su suelo a preservar el medio ambiente, a proteger y a albergar el 52% de la biodiversidad del país y a cuidar los bosques nativos de cuya humedad depende toda la cosecha fina y gruesa de la pampa húmeda, las autoridades nacionales decidieron dedicar el 0.0015% del total”.

Aunque huelgue señalarse, la nota exhortaba: “Ciertamente este desajuste debe ser corregido si Argentina quiere presentarse como un país seriamente comprometido con la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad”.

Cómo funcionó el aporte extraordinario a La Rioja

En el Presupuesto 2021, La Rioja recibió un aporte extraordinario y quedó sancionado en la Ley de leyes. El artículo 84 decía lo siguiente

Artículo 84.- Establécese para el Ejercicio 2021 una asignación de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 12.500.000.000) a favor de la Provincia de La Rioja, y de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000) a favor de los municipios de la mencionada provincia.

De este último monto la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 250.000.000) se destinará a la ciudad de La Rioja y el monto restante se distribuirá entre el resto de los municipios de la provincia de acuerdo al siguiente criterio:

a) SESENTA POR CIENTO (60%) conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas;

b) CUARENTA POR CIENTO (40%) de acuerdo a la población.

Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a este artículo.

Dispónese que el CIEN POR CIENTO (100%) de las sumas mencionadas en el primer párrafo serán transferidas en DOCE (12) cuotas mensuales y equivalentes

Los argumentos expuestos

La solicitud de una compensación extraordinaria por su contribución esencial contra el cambio climático que formula la Provincia de Misiones se basa en los siguientes argumentos:

Asimetría entre la contribución que realiza la Provincia de Misiones para preservar la selva paranense y el apoyo recibido por parte del Gobierno Nacional a tal efecto



Sacrificio económico realizado por el Pueblo Misionero



Subsidios a industrias que aceleran el cambio climático



Oportunidad para el Gobierno Nacional para presentar en la Cumbre de Cambio Climático (COP 26) de Naciones Unidas un caso de éxito

Avances en el mundo en materia de valorización del capital natural

Asimetría entre la contribución que realiza la Provincia de Misiones para preservar la selva paranaense y el apoyo recibido por parte del Gobierno Nacional a tal efecto

Tal y como lo describe el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) de la Nación https://www.argentina.gob.ar/ecorregiones/selva-paranaense , la selva paranaense es la eco-región de “mayor diversidad biológica y complejidad ecológica” de nuestro país. Desafortunadamente, de 100 millones de hectáreas que originalmente conformaban esta región, hoy sólo quedan 5,8 millones de hectáreas, de las cuales, como reconoce el propio MAyDS, la Provincia de Misiones “alberga el núcleo mejor conservado.”

Para preservar la biodiversidad de dos mil especies botánicas superiores y de un millar de animales vertebrados que habitan en la selva paranense de acuerdo al MAyDS, la Provincia de Misiones conserva más de la mitad de su territorio (54%). Ninguna otra Provincia de nuestro país aboca semejante porción de su territorio a la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad.

En la Ley de Presupuesto 2021, el MAyDS contaba para la Provincia de Misiones, guardiana del 52% de la biodiversidad de nuestro país, una partida de AR$122 millones. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional consideraba suficiente para el cuidado del medio ambiente en la Provincia de Misiones una partida de AR$111 por habitante, o AR$4,214 por kilómetro cuadrado. A nivel nacional, la partida por habitante del MAyDS era de AR$209,262 (casi 1,900 veces el monto para la Provincia de Misiones), mientras que por kilómetro cuadrado era de AR$2,231,955 (casi 530 veces el monto para la Provincia de Misiones).

Es decir, que – sobre un presupuesto nacional de AR$8,3 billones (millones de millones) para el año 2021 – para la Provincia argentina que dedica la mitad de su suelo a preservar el medio ambiente, a proteger y a albergar el 52% de la biodiversidad del país y a cuidar los bosques nativos de cuya humedad depende toda la cosecha fina y gruesa de la pampa húmeda, las autoridades nacionales decidieron dedicar el 0.0015% del total.

Ciertamente este desajuste debe ser corregido si Argentina quiere presentarse como un país seriamente comprometido con la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad.

Sacrificio económico realizado por el Pueblo Misionero

Si la Provincia de Misiones dedicara 478 mil hectáreas (Categoría III de acuerdo al ordenamiento territorial: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley – Ley 26331) al cultivo de la soja, es decir, sólo el 16% de su suelo, los productores misioneros pueden realizar anualmente una cosecha valorada en AR$34 mil millones.

Dicha renta agrícola, mejoraría anualmente en AR$31,243 el producto bruto per cápita de cada misionero.

Si se convirtiera esa renta anual resignada por no cultivar soja al tipo de cambio actual y se multiplicara por las últimas dos décadas durante avanzó la “sojización” en el país, la Provincia de Misiones se hubiera hecho de una renta de US$6.883 millones.

A lo anterior se suman, ingresos no percibidos por el Fisco Provincial que exceden los AR$20 mil millones anuales, 7% del Presupuesto provincial, ya que sobre el suelo protegido no se realizan actividades comerciales que tributen impuestos provinciales.

Si la Provincia de Misiones dedicara la porción de territorio destinada a la protección del medioambiente a la producción de alimentos de origen agrícola, alcanzaría una producción anual de 74 millones de toneladas adicionales, que servirían para alimentar a 404 mil personas, equivalentes al 40% de la población de la Provincia de Misiones.

Nuevamente, la Nación no reconoce ningún tipo de asistencia al Pueblo Misionero en reconocimiento de este sacrificio.

Subsidios a sectores que aceleran el cambio climático

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, incluía subsidios a la oferta de gas natural por un monto de AR$114 mil millones. Si existe subsidio a la oferta de gas, ¿por qué no existe un subsidio a la preservación de la selva?

Basta con ver el mapa de venteos de gas natural que publica la Secretaría de Energía, para ver de qué manera, los subsidios arriba mencionados contribuyen al calentamiento global a través del venteo de gas extraído que no logra ser transportado por falta de capacidad de transporte.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación , http://datos.minem.gob.ar/dataset/7ef45681-a7de-440c-a343-b7d989261b58/resource/802e1a0e-4771-4aa8-bf59-5a849ab6da41/download/111_informe_julio_2021.pdf

Oportunidad para el Gobierno Nacional para presentar en la Cumbre de Cambio Climático (COP 26) de Naciones Unidas un caso de éxito para una Provincia que hay hecho de la preservación del medio ambiente una Política de Estado

En anticipación a la próxima Cumbre de Cambio Climático organizada por Naciones Unides en los meses de Octubre y Noviembre de 2021, el Gobierno Nacional tiene una inmejorable oportunidad de demostrar al mundo en un escenario como una cumbre internacional en la materia que puede trabajar junto a la Provincia de Misiones compensándola como corresponde ya que es la única Provincia argentina que ha hecho de la cuestión ambiental una Política de Estado.

Avances en el mundo en materia de contabilización del capital natural

La Oficina de Estadísticas Nacionales (Office of National Statisctics) del Reino Unido publica periódicamente las Cuentas de Capital Natural. En el año 2020, el secuestro de carbono del total de la economía inglesa se estimó en £1,960 millones a partir de 28 millones de toneladas de CO2, a razón de £69.8 por tonelada de CO2 capturada.

14 de Octubre de 2021