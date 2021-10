Los Diputados emitieron un comunicado para expresar su “repudio” a la actitud del Ministro; “Debe poner a disposición del Presidente su renuncia indeclinable”, enfatizaron. El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intimidó vía redes sociales al humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, y brindó por ese medio información del colegio al que van sus hijas. Luego de diversas reacciones, y en medio del silencio del Gobierno, los Diputados de Juntos por el Cambio se expresaron por estas agresiones y, mediante un comunicado, pidieron la renuncia del funcionario. En la misiva, el espacio manifestó su “repudio” a las “amenazas” que hizo el líder de la cartera de Seguridad al humorista luego de que este criticara al gobierno bonaerense. “Exigimos al Gobierno Nacional que frente estas conductas intimidatorias. El Ministro de Seguridad debería, no solo pedir disculpas públicas, sino poner a disposición del Presidente su renuncia indeclinable”, subrayaron entonces.

En el mismo sentido, los diputados del interbloque cuestionaron la actitud del Gobierno, quien aún no se pronunció al respecto, y dijeron: “Frente a un hecho de tamaña gravedad, el silencio del oficialismo es aún más preocupante”. “Quien debe garantizar la seguridad de cada ciudadano utilizó las redes sociales para dar información personal y familiar del colegio al que asisten los hijos de Nik”, remarcaron. Según consideraron, el ministró “traspasó un límite delicadísimo” dado que, “no solo amenazó a un ciudadano por sus críticas al Gobierno, sino que puso en peligro a sus hijos”. Para ellos, esto demuestra que Fernández “no está a la altura del cargo”, y justificaron su postura al señalar que “un funcionario que ostenta tamaña responsabilidad no puede amenazar -ni siquiera veladamente- a un ciudadano porque esta práctica no se condice con la democracia y pone en peligro la convivencia de los argentinos”. En los mismos términos se expresó más tarde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que manifestó “su repudio enérgico a las amenazas vertidas” de Fernández. En ese sentido, al igual que los legisladores, desde esta entidad sostuvieron que Alberto Fernández debería analizar la permanencia del ministro en el Gabinete. “Debería pedir verdaderas disculpas sobre lo sucedido y poner su renuncia a disposición del señor Presidente de la Nación para que sea él quien tome la decisión de sostener en el cargo a funcionarios que no son capaces de hacerle honor a sus responsabilidades”.

Los líderes de la estructura partidaria subrayaron que los mensajes intimidatorios buscan “mantener a los ciudadanos callados” y, entonces, cuestionaron los abusos de poder. “Aníbal Fernández, cuya mayor responsabilidad hoy es trabajar para hacer sentir seguros a cada uno de los ciudadanos argentinos, instala miedo mediante amenazas encubiertas a través de las redes sociales. Como si eso fuera poco, lo hace dando a conocer información privada y personal sobre las hijas de Nik, que son menores de edad en etapa escolar”, resaltaron.

Twitter de JxC Juntos por el Cambio - @juntoscambioar

Foto.- Mauro V. Rizzi - Aníbal Fernandez, ministro de Seguridad

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

12 de Octubre de 2021