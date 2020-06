Diputados aprobó el proyecto de ley para regular el teletrabajo, ahora, la iniciativa pasará al Senado

La Cámara baja le dio media sanción a la iniciativa con 214 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley para regular el teletrabajo con 214 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones. Ahora, la iniciativa pasará al Senado. La Comisión de Legislación del Trabajo había emitido un dictamen de mayoría con disidencias, que consensuó los principales puntos de 14 proyectos de ley sobre el tema.

No obstante, no se contemplaron diversas observaciones que realizó el interbloque de Juntos por el Cambio. La ausencia de mecanismos de promoción, como incentivos fiscales, para que las PyMEs puedan aplicar el teletrabajo sin pagar mayores costos es una de ellas. Otras de las cuestiones que no se tuvieron en cuenta son las relacionadas a artículos que pueden desalentar a las empresas a instrumentar el trabajo remoto o que pueden dar lugar a planteos judiciales porque avanzan sobre las atribuciones legales de los empleadores, según indicó Infobae.

Que cuestiones fueron incluidas en el proyecto de teletrabajo

Dentro de las modificaciones, se encuentra el comienzo de la vigencia de la Ley estipulado 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio. Los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio habían propuesto originariamente que ese plazo fuera de 180 días. También fue incluido fue incluido en el Artículo 8 de la iniciativa la posibilidad de que un teletrabajador pueda volver a cumplir tareas de manera presencial. Originalmente, sólo le permite al trabajador revocar su consentimiento para hacer teletrabajo. Esta situación, que le otorga al empleador la facultad de organización y dirección de la empresa, viola los Artículos 64 y 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, según indican los expertos en Derecho Laboral.

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com