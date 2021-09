En esta cuarta edición, los jóvenes juraron, incorporaron y aprobaron proyectos en torno a la temática de “pospandemia”, elegida para este año, sumando iniciativas al Cuerpo Deliberativo posadeño que servirán para re adaptarnos a “una nueva normalidad”. En el marco de flexibilizaciones y bajo los protocolos sanitarios establecidos por la institución, se llevó adelante el cierre de la cuarta edición del Concejo Estudiantil Inclusivo 2021 por modalidad presencial. Ediles estudiantiles, prestaron juramento a sus funciones e incorporaron y aprobaron 32 iniciativas en las que predominaron las temáticas ambientales, educativas e inclusivas. Iniciando la ceremonia, el presidente de la Comisión de Cultura del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Martín Arjol, dio la bienvenida a los estudiantes a una nueva edición: “el año pasado lo hicimos de manera virtual y ustedes hoy tienen el privilegio de debutar con la presencialidad, en este recinto. Llevar adelante esta actividad, en este contexto difícil es muy importante para nosotros (…) Creo que muchas de las ideas las llevarán adelante juntos, pero tienen sus nombres y detrás de cada uno de ellos, están sus amigos, sus compañeros, sus padres. (…) para nosotros es fundamental que quiénes representan el 70% de la población, proyecten iniciativas (…) hoy es el momento para que transmitan la ciudad que ustedes quieren”.

“Es muy grato transitar estos momentos porque son espacios de participación ciudadana, de los jóvenes, donde sus aportes pueden llegar a convertirse en futuras ordenanzas, que llevarán adelante los concejales”, subrayó la vicepresidente de la Comisión de Cultura del HCD, Mariela Dachary y añadió: “a quienes están terminando el secundario, quiero decirles que siempre es importante vincularse con las políticas públicas, porque hay que tomar las riendas de la vida, no solo de forma particular, sino también colectiva, porque si nosotros no nos involucramos, no vamos a poder generar los cambios que se necesitan”.

Con un divertido ejercicio de desinhibición, el presidente del HCD, Facundo López Sartori, dió la bienvenida a los parlamentarios estudiantiles y tomó juramento a la principal autoridad del Cuerpo: “Ustedes no saben la felicidad de ver este recinto lleno de gente. Un 13 de marzo de hace un año atrás, tuvimos que cerrarlo y tomar decisiones, no sabíamos muy bien que íbamos a hacer (…) Aprovechen que están acá, disfruten, sean revolucionarios y nosotros estamos acá para acompañarlos”.

Al momento de la jura, asumió Alejandro Miravet del Instituto Roque González como Presidente del Cuerpo Deliberativo. Seguidamente, asumieron y prestaron compromiso la secretaria, Damaris Correa, del B.O.P n°9; la prosecretaria Legislativa, Esmeralda López de la Escuela de Comercio N° 6 y la prosecretaria Administrativa, Sofía Cabrera Closs del Instituto IPESMI. Finalmente, de la misma institución, asumió como defensora del Pueblo, Cecilia Vanni.

En materia legislativa, los parlamentarios incorporaron 15 Comunicaciones, 16 Ordenanzas y una Declaración orientadas a la temática de “pospandemia” donde confeccionaron iniciativas para readaptarse a “una nueva realidad”, tras la pandemia por el Covid-19 y solucionar diversas problemáticas que emergieron, principalmente, durante un contexto social diferente como la inclusión, las capacitaciones, el fortalecimiento de los pequeños comerciantes, construcción de espacios sociales, entre otros.

Al momento de los homenajes, los alumnos agradecieron la oportunidad brindada por el Concejo Deliberante para participar de dicha experiencia, a los padres y docentes por el acompañamiento técnico y resaltaron el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones.

Proyectos incorporados y aprobados:

En materia turística, la parlamentaria, Oriana Dujaut del Instituto Posadas presentó un proyecto de Comunicación, para solicitar al DEM, carteles verticales turísticos y comerciales con la frase “Estoy aquí”, en lugares estratégicos de nuestra Ciudad. También en la misma línea, presentó una iniciativa para colocar Eco Ceniceros en lugares públicos de nuestra Ciudad.

Continuando con el cuidado del medioambiente, el parlamentario, Lucas Amarilla, del BOP N° 9, presentó una iniciativa para crear el Programa de Protección y Cuidado del Medio Ambiente. En la misma línea, Antonela Castillo del Instituto Superior Verbo Divino, propuso crear un “Plan de Protección del Arbolado Urbano”, que tiene como fin que los frentistas se comprometan a plantar un árbol en su vereda: “se intenta que el vecino tome conciencia ambiental y plante en sus veredas así no levanta tanto polvo y ayuda al medioambiente”.

También, la parlamentaria, Cecilia Aylén Vanni del IPESMI, presentó un proyecto para crear el Programa de Educación medioambiental para las instituciones educativas públicas y privadas del nivel primario y secundario de nuestra Ciudad.

Por otra parte, la parlamentaria, Josefina Beltrametti del Instituto Politécnico Arnoldo Janssen, incorporó un proyecto de ordenanza, para crear el Programa Municipal de concientización, tratamiento, eliminación y uso sustentables de los “Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” (RAEE): “actualmente en la ciudad, no existen puntos de recolección para estos residuos asi que me parece muy importante esta iniciativa”.

En cuanto a las iniciativas comerciales y financieras, los jóvenes parlamentarios mostraron un mayor interés por el desarrollo económico de la ciudad luego de la pandemia. Es así como el parlamentario, Lucas Amarilla del BOP N° 9, presentó una iniciativa para instalar y crear la Planta de Fabricación de Ladrillos Sustentables en nuestra Ciudad: “el ladrillo reciclado no solo ayuda a reducir la contaminación del mundo (…) también quiero recordar a todos, los receptores de residuos plásticos que serán utilizados en su fabricación”.

Seguidamente, Zamira Oliveira del Colegio Provincial N° 1 Martín de Moussy, propuso crear el “Programa Municipal de Capacitación de Jóvenes Emprendedores”: “es para dar herramientas necesarias a los jóvenes de 18 a 25 años que quieran emprender. El programa se basa en dar talleres orientados a todos los jóvenes en marketing digital y oratoria”. Por otra parte, el parlamentario, Alan Conil del Instituto Virgen de Itatí, solicitó al DEM, analice la factibilidad de disponer de un espacio físico para la creación de Box/oficinas equipados para trabajadores itinerantes que no cuenten con su propio espacio de trabajo: “reinsertar a los trabajadores que por la pandemia quedaron desempleados”.

En cuanto a obras de infraestructura, el parlamentario, Lucas Agustín Rojas, del Instituto Superior Jesús de Nazareth, propuso crear el Programa de Padrinazgo de espacios públicos, bulevares y parques cercanos a escuelas secundarias públicas y privadas para su cuidado y embellecimiento. Además, solicitó reemplazar el nombre de la calle Divino Verbo por el nombre de “Don Luis Manuel Fragueiro”, quien fuera el fundador de la institución.

También, incorporó una iniciativa para solicitar al DEM, el cumplimiento de la Ordenanza XVI - N° 37, que tiene como fin la capacitación teórica en conducción de vehículos para jóvenes del último año de los colegios secundarios: “es importante concientizar sobre que está bien y que está mal a la hora de conducir”.

El parlamentario Alejandro Horacio Miravet del Instituto Roque González, presentó una iniciativa para crear la “Peatonal de la Ciudad de Posadas” en un tramo de la avenida Costanera Monseñor Jorge Kemerer. También, solicitó crear el Sambodromo Municipal de la ciudad: “Posadas tiene mayoría de jóvenes (…) La Estudiantina no solo es una diversión para los jóvenes sino una instancia cultural que forma parte de nuestra ciudad e involucra muchas manifestaciones artísticas (…) queremos que se dé una solución a los vecinos afectados por el evento”.

En materia inclusiva, la parlamentaria, Valentina Águila del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, solicitó crear el Sistema de identificación mediante cintas de colores para personas con síndrome y/o discapacidad no visible: “estas cintas son para personas con discapacidad o enfermedades ocultas. Sirven para que las personas alrededor sepan cómo ayudar (…) también se podría incluir en el cartel único de discapacidad”.

Nataly Belén Prado Moreno del IPESMI, presentó una iniciativa, para crear el Programa de Capacitación Obligatoria en Lenguaje de Señas para Instituciones Educativas Públicas y Privadas del nivel primario, medio y superior de nuestra Ciudad: “la finalidad es la adhesión e inclusión para todos los posadeños, generando la introducción básica (…) este programa ayudaría a avanzar así se puede tener una Posadas más tolerante”.

Por su parte, las Parlamentarias Luciana De Haro y Sofía Cabrera Closs, del Instituto IPESMI, presentaron un proyecto para crear el Programa de Capacitación Obligatoria en Inteligencia y Educación Emocional para las instituciones educativas públicas y privadas del nivel inicial, primario, medio y superior: “este taller de capacitación, tiene como objetivo desarrollar la capacidad y proporcionar herramientas al ámbito educativo para entender sus emociones y la de los demás”.

Gentileza.- Laura Ghiglione Prensa HCD

30 de Septiembre de 2021