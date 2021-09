Tras reunirse con John Kerry, el Jefe de Gobierno porteño se entrevistó con el presidente del BID y el vicepresidente para America Latina del Banco Mundial. Cambio climático, inversiones y la inserción internacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los temas de agenda.

De viaje por los Estados Unidos, Horacio Rodríguez Larreta continúa con una gira de reuniones y actividades para apuntalar su imagen en el círculo rojo norteamericano y exponer su modelo de gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Tras entrevistarse con el enviado especial para el Clima, John Kerry, el jefe de Gobierno porteño estuvo cara a cara con Mauricio Claver-Clarone y Felipe Jaramillo, dos figuras centrales del orden financiero y político internacional. Claver-Carone, ex asesor de Donald Trump, es uno de los nombres que más incidieron en la política exterior argentina de los últimos años. Hoy a cargo de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Claver-Carone había reconocido en su paso por el FMI que el ex mandatario republicano utilizó toda su influencia para que Mauricio Macri obtenga la aprobación del préstamo “récord” por más de 55.000 millones de dólares de parte Fondo Monetario Internacional (FMI). Y él fue uno de los protagonistas de esas negociaciones.

Para Trump, Mauricio Macri era un aliado en la geopolítica de Estados Unidos en la región. Con el objetivo de asistirlo para evitar un revés electoral en 2019, en medio de una economía en recesión y alto déficit fiscal, el entonces presidente norteamericano operó al interior del FMI para que se saltara todos sus regulaciones y se aprobara ese acuerdo histórico.

No fue el único momento en que Claver-Carone incidió en la grieta argentina: el año pasado, se impuso a los planes de Alberto Fernández en el BID y derrotó a Gustavo Béliz en las elecciones internas del organismo.

Rodríguez Larreta abordó una agenda menos espinosa con Claver-Carone que el FMI o la disputa con Beliz. Dialogaron sobre la agenda de cambio climático que impulsa en la Ciudad de Buenos Aires y las oportunidades del “nearshoring” para las ciudades de América Latina. El nearshoring es un modelo de externalización de servicios, a través del cual las empresas pueden subcontratar y deslocalizar una parte de su negocio hacia otras compañías de un país cercano.

“Rodríguez Larreta y Claver - Clarone conversaron sobre cómo Buenos Aires podría atraer industrias basadas en el talento con perfil de exportación global”, señalaron desde el entorno del jefe de Gobierno porteño. La expectativa es lograr, a través de esta vía, nuevas inversiones y permitirle a PyMEs acceder a financiamiento para insertarse en nuevas cadenas de suministro regional. Más temprano, en un encuentro con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, la agenda también había trasnsitado por los rieles de las políticas de desarrollo respetuosas del cambio climático. El foco estuvo puesto en cómo las ciudades pueden “promover industrias limpias de alto valor agregado y densidad de talento” y en la forma en que los proyectos transformación urbana pueden contribuir a reducir emisiones.

El Jefe de Gobierno porteño suele recurrir al organismo multilateral para fondearse y avanzar en proyectos importantes de infraestructura, como las obras realizadas en las cuencas de los arroyos Cildañez, Maldonado y Vega. Este año, el Banco Mundial presentó su Plan de Acción sobre el Cambio Climático, donde prometió desembolsar un financiamiento récord a nivel mundial para apoyar iniciativas que se ajusten a los objetivos del Acuerdo de París y reducir la emisión de gases.

En el diálogo con Jaramillo, Rodríguez Larreta cerró trabajar en temas de movilidad metropolitana para impulsar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Siempre acompañado de una suerte de canciller personal, el secretario de Relaciones Internacionales Fernando Straface, el jefe de Gobierno porteño cerró anoche su viernes de gira “diplomática” con más de 40 argentinos residentes en Washington. En ese marco, presentó el Plan de futuro de la Ciudad y la estrategia de proyección internacional del distrito, con el que se busca recuperar turistas y estudiantes internacionales, trabajadores nómades digitales y promover inversiones en los sectores de la industria del conocimiento.

En el grupo estuvieron presentes Soledad Planes, Germán Sturzenegger y Axel Radics (BID), Horacio Terraza y Estefanía Campaniello (Banco Mundial), Giuliana Daga (Universidad de Georgetown) y Andrés Vinelli (American Progress). A ellos los tentó a sumarse al programa “Voceros de BA por el Mundo”, una red global con la que el Gobierno de la Ciudad se vincula con porteños que se destacan por su labor el exterior.

“Todos ustedes son embajadores de la Ciudad. Los invito a trabajar juntos para difundir las oportunidades que Buenos Aires tiene para ofrecer y para identificar áreas de cooperación y trabajo con otras ciudades y sectores estratégicos”, comentó el jefe de Gobierno durante esa actividad.

El encuentro de Rodríguez Larreta junto a argentinos residentes en Washington

Este sábado, la comitiva se dirigía a Nueva York para seguir con la agenda oficial. El lunes 27, a las 8.30, la delegación porteña tendrá una reunión con Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y oficina de visitantes y convenciones de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. A las 10, la comitiva se dividirá: el jefe de Gobierno porteño encontrará con Susan Seagal, presidente y CEO de Americas Society - Council of the Americas, y miembros del Council, mientras que Fernando Straface mantendrá una cita con representantes de la agencia Bloomberg. John Kerry, Felipe Jaramillo y Claver-Carone, todos fueron invitados por el dirigente del PRO a participar de la Cumbre de Alcaldes C40 que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires en 2022. La agenda del cambio climático es respaldada por la Casa Blanca, y el jefe de Gobierno porteño no quiere quedarse atrás en la ola verde, que ayer nomás colmó con una masiva movilización de jovenes las calles de su distrito, y en todo el mundo. La cumbre será una vidriera global, un año antes de la competencia de las elecciones presidenciales de 2023.

Por Juan Piscetta

Foto.- Horacio Rodríguez Larreta, en conversación con Felipe Jaramillo, del Banco Mundial

25 de Septiembre de 2021