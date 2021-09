Dirigentes políticos de la oposición, empresarios y periodistas repudiaron las declaraciones amenazantes contra los medios de comunicación que pronunció el polémico intendente de José C. Paz - provincia de Buenos Aires - Mario Ishii, en un acto oficial que compartió con el Presidente Alberto Fernández y militantes kirchneristas. “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, no tengo duda de eso”, dijo el líder comunal, que apuntó contra la prensa por publicar sólo noticias “malas” y “pegarle y pegarle al Presidente”. Sus dichos cosecharon aplausos entre los militantes. El municipio de Ishii fue el elegido para el primer acto de Alberto Fernández tras la renovación de su Gabinete. También estaban presentes el Presidente de la Cámara de Diputados, Maximo Kirchner, y el Gobernador bonaerense Axel Kicillof. En esa línea, Ishii la “pidió” a la prensa que “tenga piedad del pueblo”. “Los que estuvieron encerrados en su casas tuvieron que mirar la televisión y ahí eran todas pálidas. Nunca una buena. La depresión que le hicieron agarrar a nuestra gente”, dijo. Y agregó: “Tiren una buena, no pueden ser todas malas y pegarle y pegarle al Presidente. Aflojen, déjenlo gobernar”.

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), condenaron las expresiones del intendente de José C. Paz y señalaron que “la triste frase desconoce el rol crítico del periodismo en la democracia e ignora el valor de la libertad de expresión”. “Lo que Ishii tiene que saber es que un día el pueblo se levantó y dejó de votar a los autoritarios que están en contra de la libertad de prensa y quieren violencia contra los medios de comunicación”, aseguró la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “La bravuconada del intendente Ishii contra los medios muestra a las claras que nunca respetaron la libertad de prensa ni de opinión. Si pensás distinto sos un enemigo y hay que liquidarte”, afirmó el presidente UCR, Alfredo Cornejo, en diálogo con Infobae. En tanto, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, planteó: “La imagen penosa del Presidente, el gobernador Kicillof y dirigentes del oficialismo aplaudiendo la amenaza de un intendente eterno del conurbano a la prensa es a lo que los argentinos le dijimos basta y vamos a ratificar en Noviembre”. “Siguen sin escuchar lo que pasó hace 10 días con el voto de los argentinos. Siguen buscando culpables afuera. Los medios no llevaron la pobreza al 42% ni tampoco se vacunaron primero. Hay que ser responsables”, aseguró en declaraciones a Infobae la primera candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

‘El pueblo se va a levantar contra los medios’, dice el intendente que admitió encubrir la venta de droga en ambulancias. Alberto Fernández y Axel Kicillof aplauden. Qué patético es el kirchnerismo”, lamentó el candidato a diputado Ricardo López Murphy. “Es un mensaje muy peligroso que atenta contra la libertad de prensa, y es mucho más grave porque viene de un dirigente reconocido como es Ishii. Este tipo de conceptos no ayudan para a generar los consensos que tanto se tendrían que buscar entre todos los sectores en estos momentos complicados. Es algo que no sólo perjudica al Presidente, sino que lo hace con todos los argentinos y con la República”, aseguró Martín Cabrales, titular de la empresa de café que lleva su nombre. “Son declaraciones muy peligrosas, como todo lo que incita la violencia. Dicha en boca de un político son más graves, el peligro es mayor”, sumó el empresario textil Teddy Karagozian. “Ishii se equivoca. El gobierno no perdió por los medios de comunicación sino por el ajuste que aplicó contra el pueblo. El levantamiento electoral fue contra el gobierno de los Fernández. La amenaza de Ishii traduce su impotencia y que van a querer revertir la derrota mediante la presión del aparato de punteros”, afirmó en diálogo con este medio Gabriel Solano, candidato a legislador porteño y dirigente del Partido Obrero.

Por su parte, Hernán Reyes, diputado porteño por la Coalición Cívica, “Ishii no entiende que el que se levantó es pueblo, de manera pacífica y democrática, y eso es letal para los populismos conservadores”.

El diputado nacional y candidato de Juntos por el Cambio en Santa Fe, Federico Angelini, calificó la situación como “populismo en su máxima expresión” ya que el gobierno nacional no hizo ninguna autocrítica tras la derrota en las PASO y “siempre (está) en busca de la culpa ajena”. “Como se dieron cuenta de que ya no pueden culpar a la oposición, ahora van por los medios. ¿Y si prueban con gestionar?”, dijo.

En tono irónico, el diputado Fernando Iglesias, le dijo a Ishii que puede quedarse “tranquilo” mientras el pueblo “no se levante contra los mafiosos”. Hace un año Ishii fue protagonista de un escándalo porque reconoció en un video que narcos usaban las ambulancias de su municipio para vender droga. En referencia a este episodio, el diputado Waldo Wollf aseguró: “Yo en su lugar estaría preocupado cuando los padres se levanten contra los que permiten vender falopa. Sin vergüenzas”.

Según, José Luis Espert, candidato a diputado por Avanza Libertad, las declaraciones de Ishii “son otro ejemplo del típico problema psicológico que se llama proyección que sufren algunos trastornados. Ishii proyecta el levantamiento que en las urnas está protagonizando la gente que Ishii hambrea sobre los medios que informan sobre la miseria, clientelismo y corrupción que provocan las politicas que Ishii produce y apoya”.

“Me sorprendió ver al Presidente aplaudiendo las declaraciones de Mario Ishii. Nos costó mucho tener libertad de prensa en nuestro país y debemos cuidarla. Este tipo de manifestaciones nos recuerdan al modelo de Santa Cruz o de Formosa donde, entre otras cosas, la prensa molesta y es perseguida”, opinó Facundo Manes.

El candidato a diputado por Juntos, Gerardo Millman afirmó: “Ya que agarra el micrófono para amenazar al periodismo, podría aprovechar para explicarnos su video admitiendo que encubre la venta de drogas en ambulancias”.

La opinión de los periodistas

Luis Novaresio lamentó la utilización de la violencia verbal por parte del intendente peronista porque “termina en la violencia física”. “Ishii actuó, otra vez, con violencia verbal. Inadmisible”, dijo a Infobae.

Diego Leuco, periodista y conductor de radio y TV, señaló que “Ishii es el intendente que dijo que tenía que proteger a las ambulancias que venden ‘falopa’ y el que prometió que iba a cazar traidores en 2009. Le cuesta entender la democracia. La gente no tiene que levantarse contra nadie. La gente por suerte puede elegir: con una urna o con un control remoto”.

En la misma línea, Alfredo Leuco explicó que el intendente de José C. Paz “no hizo más que expresar el pensamiento de Cristina y Néstor Kirchner”. “Todos los movimientos y regímenes antidemocráticos, todos los chavismos, de todos los colores, lo primero que hacen es intentar limitar la libertad de prensa”, detalló.

Asimismo, Baby Etchecopar insistió con el peligro que representa este tipo de “apología de la violencia”. “Estoy esperando para ver si me convocan para ver si en conjunto, con las asociaciones de periodistas, podemos iniciar una demanda, porque no lo podemos pasar por alto”, explicó a Infobae.

Y agregó: “La libertad de expresión hace rato que está siendo amenazada por el kirchnerismo. Pero esto ya es intolerable, que venga a amenazar al periodismo en un acto. Tenemos que levantarnos e ir a la Justicia, no puede quedar así. Ishii debe estar acostumbrado a esta forma de proceder”.

Por su parte, Eduardo Feinmann remarcó a Infobae: “Me parece gravísimo; es una clara incitación a la violencia hacia los periodistas independientes; además aplaudido por el Presidente y el gobernador Axel Kicillof; es un claro ataque a la libertad de prensa y de expresión”. Posteriormente recordó que Ishii “es el mismo que dijo: ‘Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias’”, y concluyó “ambulancias con falopa sí, libertad de expresión no”.

“Lo que hizo Ishii se llama apología de la violencia. Habilita a cualquier fanático a tirar una piedrazo o escupir un periodista. No es nuevo, pero es grave. La prensa como enemigo es un recurso trillado, gastado y obvio. No aprenden más”, resumió Jonatan Viale ante la consulta de este medio.

Mónica Gutiérrez explicó que las palabras de Ishii “son directamente apología de la violencia” y recordó que “no es la primera vez que los medios son puestos como blanco fijo”. “No les gusta que se hagan conocer las verdades y los datos, muchísimo menos aquellos que los involucran en hechos de corrupción”.

También Debora Plager se manifestó al respecto en diálogo con Infobae. Subrayó que “Mario Ishii con sus declaraciones contra la prensa incita a la violencia” y marcó “el agravante de los aplausos del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, una muestra más de su concepción autoritaria del poder”.

“Frente a la derrota, el Gobierno todavía no encuentra una narrativa para dar vuelta la elección. Entonces, frente a la carencia de discursos aparece el reflejo atávico de volver a lo mismo de antes, no hay una narrativa nueva. Por eso Ishii apela a un discuro de temporadas anteriores”, analizó Diego Sehinkman.

Fuente.- https://www.infobae.com

23 de Septiembre de 2021