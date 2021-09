El Gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad anunció una nueva edición del Programa Provincial “Ahora Mamá” que estará vigente el próximo viernes 15 y sábado 16 de Octubre con reintegros y hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro. En la ocasión Herrera Ahuad también dio precisiones a la prensa sobre los detalles de la reciente reunión con el canciller de Paraguay y la posición de la provincia frente al Presupuesto Nacional. En la mañana del viernes, en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, se anunció el “Ahora Mamá” que vuelve este año con reintegros de hasta 20% y 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito del Banco Macro. El gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó la videoconferencia de prensa en la que se informó una nueva edición de este programa provincial que estará vigente los días viernes 15 y sábado 16 de Octubre. El mandatario resaltó que gracias a este programa “los consumidores pueden acceder a la compra del producto, que no son ofertas engañosas, sino descuentos a partir de algo concreto y visible como es un programa Ahora”. Inicó que al igual que lo que ocurrió para el Día del Padre o del Niño, el “programa Ahora Mamá también generará un impacto muy importante en la corriente comercial de nuestra provincia”. Todo ello para que “los misioneros puedan acceder a una variedad de ofertas en todos los rubros”.

“De esta manera también nosotros - como Gobierno Provincial - queremos brindar una herramienta más a la sociedad, una herramienta de igualdad de oportunidades pero también accesibilidad para todos”, afirmó. Igualmente, solicitó a los organismos involucrados en la iniciativa que realicen, junto al Gobierno, un control exhaustivo para la aplicación del programa en toda su dimensión. De igual modo, agradeció a los actores involucrados que “trabajan articuladamente con el Gobierno provincial en algo que no abunda hoy que es la confianza. Sobre todo, en la confianza en un Gobierno provincial que toma las decisiones políticas, pero también tienen las respuestas serias en materia de organización institucional”.

Por último, anticipói que la iniciativa seguramente será un éxito y “por sobre todas las cosas que los misioneros puedan acceder a productos de calidad y al mejor precio”.

Los beneficios y detalles del programa

A su turno, el Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán informó que todos los comercios adheridos al programa “Ahora Misiones” y “Ahora+15” están automáticamente inscritos en el “Ahora Mamá”. No obstante, aquellos que no deseen participar deberán darse de baja a través de su cuenta en http://ahora.misiones.gob.ar Por otro lado, resaltó que hay gran expectativa en su implementación ya que el año pasado el programa generó ingresos por 40 millones de pesos. Entre los asistentes al evento estuvieron el gerente del Banco Macro, Miguel Ayala; el vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones, Martín Oria; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Sergio Bresiski junto al representante de la CCIP, Fernando Vely. De acuerdo al Ministerio de Hacienda los próximos días viernes 15 y sábado 16 de Octubre entrará en vigencia nuevamente el programa “Ahora Mamá”, que se suma por ese fin de semana a los otros programas provinciales Ahora. Esto permitirá otorgar el reintegro de un 20% en un pago, 3, 6 o 12 cuotas sin interés, con todas las tarjetas del Banco Macro en comercios misioneros. Mientras que en compras en comercios no misioneros, el reintegro será del 15% y se mantienen las mismas opciones de cuotas sin interés.

En cuanto al límite financiable es de $ 70.000 por cuenta y por marca de tarjeta de crédito y los rubros comprendidos son indumentaria, artículos para el hogar, calzados y marroquinerías, electrodomésticos, computadoras, notebooks, tablets, celulares, óptica, artículos deportivos, bicicletas, relojerías, obras de arte y de colección, perfumería y regalarías.

Vale repetir, que los comercios que actualmente se encuentran operando con el programa “Ahora Misiones” los días lunes, martes y miércoles, estarán habilitados automáticamente a ofrecer estos beneficios en los rubros habilitados los días viernes 15 y sábado 16 de octubre. En caso de los comercios que deseen adherirse a esta promoción podrán hacerlo por correo electrónico al Ministerio de Hacienda hasta el 23 de septiembre (inclusive).

Temas nacionales e internacionales

En la ronda de preguntas de la videoconferencia, Herrera Ahuad dio detalles de la reunión que mantuvo el día de ayer con el ministro de Relaciones Internacionales del Paraguay, Euclides Acevedo. Sostuvo que el eje central del diálogo no solo fue la apertura de la frontera Posadas-Encarnación, sino también el papel del sistema sanitario para la asistencia de patologías, las posibilidades de áreas de desarrollo económico entre ambos países y los reclamos de la zona aduanera especial.

Además, señaló que explicaron claramente al diplomático que la apertura del puente internacional “tiene que ver con una cuestión del Gobierno Nacional. No se trata de un capricho de un gobernador provincial, sino que tiene que ver con una decisión de política exterior que lleva adelante el Gobierno nacional. Esto es una tarea que debe realizar el Gobierno central del Paraguay con la Nación y nosotros como provincia, llegado el momento si nos piden la opinión, la volveremos a dar como lo hicimos en su momento”.

En otro aspecto, informó que desde la provincia “ya hemos enviado una vez conocido el ingreso del Presupuesto Nacional a la Cámara de Diputados de la Nación, la instrucción lógica de volver a incluir algo que es muy justo y necesario en materia retributiva para Misiones que es el área aduanera especial”. Algo que va en consonancia con la postura en reclamar e insistir “para que volvamos a tener la oportunidad de incluir algo que es muy justo para la provincia de Misiones”.

18 de Septiembre de 2021