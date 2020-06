Economías Regionales: Videoconferencia con el flamante Presidente del Instituto Nacional de Semillas

Convocados por el flamante Presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Ing. Agr. Joaquín Manuel Serrano, representantes del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participaron en una videoconferencia para analizar diversas propuestas en torno a la actualización de la “Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas” (Ley N° 20.247), entre otros temas.

En representación del INASE, estuvieron también presentes el Ing. Agr. Julián Chipoloni y Germán Batista, integrantes del equipo de presidencia; mientras que por CAME participaron Eduardo Rodríguez y el Ing. Agr. Pablo Vernengo, titular y director ejecutivo del área de Economías Regionales; junto con el Ing. Agr. Marcelo Falco, asesor de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros. Dentro de los tópicos abordados, se destacó la solicitud de CAME para ser incorporada al directorio del INASE, petición fundamentada en el hecho de que la norma vigente (Ley N° 20.247) posee un encuadre que no solo trata a la simiente, sino también a los distintos órganos de propagación; por lo que es importante que las producciones regionales estén representadas en este organismo descentralizado, ya sea por la papa, la vid, el algodón, el tabaco, las forrajeras y los frutales, por citar algunas. En relación a la actualización de la “Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas”, los representantes de CAME hicieron especial hincapié en la importancia de la propiedad intelectual y en los requisitos que deberían cumplir los agricultores para hacer “uso propio”. Por último, los participantes manifestaron la intención de comenzar a trabajar de manera conjunta, a los fines de fortalecer el vínculo público - privado y promover el desarrollo de las economías regionales en cada uno de los pueblos de la Argentina.

