La ensayista reflexionó sobre los dichos de Victoria Tolosa Paz, quien la desacreditó por su edad. Beatriz Sarlo reflexionó sobre lo que se generó después de que tildara a Victoria Tolosa Paz de ser “una cheta que dice malas palabras”, y que la precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires se refiera a ella como “una mujer de determinada edad”. Al respecto, la ensayista sostuvo: “En las redes sociales me dicen permanentemente que me tengo que ir y callar la boca por vieja”. En diálogo con A24, explicó que “está muy acostumbrada” a que se la desacreditara por su edad. “A mí me dicen dos cosas de manera permanente, ‘pedante’ y ‘vieja’. Debe ser que es muy objetivo como descripción, todavía no me dijeron ‘petisa’, pero debe ser porque no se ve en televisión”, bromeó.

Al reflexionar sobre ese episodio con Tolosa Paz, la ensayista analizó: “Me evocó a una imagen de infancia y adolescencia, esas eran los cosas que hacíamos en el colegio al que yo iba, es decir decíamos muchas malas palabras. Esas eran las libertades que nos tomábamos. Entonces, tuve como un especie de ramalazo de que ahí había un suelo educativo común que se trasgredía”.

De todos modos, más allá de ese comentario inocente, apuntó: “No tiene ninguna importancia, ni que abra la boca diciendo malas palabras ni tampoco dijo nada demasiado interesante como para que tenga importancia lo que diga. Veremos lo que hace en el Parlamento, si entra”.



¿A quién le sirve “una campaña pobre”?

Al hablar sobre las elecciones legislativas, opinó que “los candidatos son ‘de logotipo’”, algunos de los cuales están “muy poco experimentados”. Así, Sarlo criticó el hecho de que muchos hayan entrado “por caer bien en un programa o por tener un aspecto atractivo”. De esta manera, consideró que “la política se aprende como cualquier otro oficio” y que muchos no hicieron “la carrera de honores” de la que consiste, aunque aclaró: “No es una carrera de grandes honores, sino de pequeñas cosas que se van consiguiendo”. Entonces, resumió su concepto: “Es un camino muy duro, de ascensos y de fracasos, donde hay que ir conquistando las posiciones”.

En relación a esto, Sarlo consideró que a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner “les conviene una campaña pobre”. La ensayista comenzó evaluando lo que esto genera alrededor de la vicepresidenta, y dijo: “Cristina no se ve obligada a hablar como candidata o líder de un gran partido argentino, como es la plataforma Justicialista. Eso le conviene a los candidatos de ese partido, porque la tienen, pero como una virgen silenciosa”. Y entonces, habló sobre el expresidente: “Que no se habla, ya sabemos que a Macri le conviene. No tenemos que explicar por qué”.

Según dijo, en función de lo que nota al conversar con la gente, hay “un descrédito total de todos”, pero puntualizó: “En algunos casos, es menor el descrédito de Juntos por el Cambio que el de las plataformas Justicialistas”. Y añadió: “Como todo el mundo sabe, soy petisa y vieja, pero nunca vi en mi vida un estado de despolitización tan fuerte, nunca vi una ignorancia tan grande de lo que sucede, de las instituciones y de lo que se va a arriesgar en una elección”.

En línea con este punto, proyectó que “Juntos por el Cambio no va a querer prescindir de Macri”. “No hay razón para que eso se de porque nadie prescinde de un político solo porque le fue mal como presidente”, argumento. Y sumó: “Es demasiado fiaca políticamente para ser un manipulador de la política en el día a día”.

En tanto, sobre Horacio Rodríguez Larreta, evaluó: “Creo que es un político trabajador y que esa es la imagen que da y que construye políticamente porque a diferencia de muchos de los nuevos políticos, Macri entre ellos, él viene de una familia política. Él se crió en un medio político, como Frigerio, y eso hace que no cometa torpezas cotidianas, como fue el caso de Macri”.

Finalmente, contó que apoyará al Partido Obrero en las urnas porque “está convencida” de que ese candidato “no va a cumplir ninguno de sus ideales en la Legislatura ni en el Congreso, pero no va a traicionar ninguno de sus ideales y va a luchar a todo lo que den sus fuerzas”.



El “Olivosgate”

Sarlo criticó duramente lo que ocurrió con la fiesta en la quinta de Olivos: “Mayor torpeza, imposible”, sentenció, y lo definió como “una mala ficción de espionaje”. Para ella, una hipótesis es que Alberto Fernández sabía que se iban a filtrar las imágenes y las difundió él para que no lo pudieran amenazar, y otra posibilidad es que se hayan filtrado de un modo más tradicional. “¿Quién sacó esa foto? ¿No hay hipótesis en Olivos? Es la casa del presidente de la República”, dijo. Y agregó: “¿El Presidente permite cámaras de fotos en el comedor de la residencia presidencial?. Y si no lo permite, ¿quién lo hizo?”.

Entrevista a Beatriz Sarlo - Ricardo Pristupluk - La Nacion

Foto.- Beatriz Sarlo

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

8 de Septiembre de 2021