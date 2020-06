Emergencia Sanitaria: Empresas y prestadoras no pueden cortar ni suspender sus servicios por falta de pago

Ante los reiterados reclamos por presuntos avisos de corte y consultas sobre cuál es la normativa vigente hoy, el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia de Misiones, administrado por Karina Aguirre informa, a través de Defensa del Consumidor, que las empresas prestadoras de servicios de telefonía, gas, agua, internet y otros no pueden cortar ni suspender sus servicios por falta de pago, aún cuando el usuario adeude seis facturas, consecutivas o alternada.

La prohibición de cortar o suspender los servicios se estableció por 180 días a partir del 25 de Marzo y se extendió una prórroga por otros 180 días a partir del vencimiento de ese primer plazo según indican los sucesivos decretos 311- 426 y 543/2020. Ante la falta de pago de servicios de las facturas que vencieron a partir del 1 de marzo de 2020, las empresas deben dar planes de facilidades de pago a los usuarios para que puedan pagar las deudas que se generen durante ese plazo.

La normativa mencionada contempla a los siguientes servicios:

• energía eléctrica,

• gas por redes,

• agua corriente,

• telefonía fija,

• telefonía móvil,

• Internet y

• TV por cable

En ese marco la Dirección de Comercio Interior a cargo de Alejandro Garzón Maceda elaboró el cuadro que está a continuación en el cual se enumera a los beneficiarios. Además recuerda que para denuncias de usuarios y consumidores que se consideren afectados están habilitadas la siguientes vías:

correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

web www.acmci.misiones.gob.ar/contacto/

WhatsApp 376 417-2477

Estos son los usuarios alcanzados por el beneficio



Las empresas no pueden suspender o cortar sus servicios a los siguientes usuarios residenciales:



• Personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

• Personas que cobran Pensiones no Contributivas con ingresos mensuales inferiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Personas inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.

• Personas jubiladas, personas pensionadas y trabajadores en relación de dependencia que cobran una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

• Personas monotributistas inscriptas en una categoría con un ingreso mensual inferior a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Personas que cobran seguro de desempleo.

• Personas electrodependientes.

• Personas incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

• Personas exentas del pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Salario mínimo vital y móvil = $ 16.875 x 2 = $33.750

Las empresas no pueden suspender o cortar sus servicios a los siguientes usuarios no residenciales:

• Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), de acuerdo a lo que establezca la reglamentación;

• Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), según lo establezca la reglamentación;

• las instituciones de salud, públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación;

• las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.



Servicios de telefonía, Internet y TV por cable

Las empresas están obligadas a no cortar el servicio por falta de pago y a mantener un servicio reducido.

Servicios prepagos de energía, telefonía móvil o Internet

Las empresas prestadoras de servicios prepagos de energía eléctrica deben dar el servicio de manera normal y habitual durante 180 días aunque el usuario no pague la recarga.

Las empresas prestadoras de servicios prepagos de telefonía móvil o de Internet deben dar un servicio reducido que garantice la conectividad hasta el hasta el 28 de Junio de 2020 aunque el usuario no pague la recarga.

Gentileza.- Dirección de Prensa

Ministerio de Acción Cooperativa,

Mutual. Comercio e Integración

Posadas, Misiones - Junio de 2020