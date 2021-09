Pedro Puerta, Pre Candidato a Diputado Nacional por la lista “Juntos” y Miguel Ángel Pichetto ex Senador y uno de los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio, recorrieron la ciudad de Oberá para charlar con vecinos y hablar con medios locales. Miguel Ángel Pichetto aterrizó el lunes en la ciudad de Oberá para apoyar la Pre Candidatura de Pedro Puerta en la interna de Juntos por el Cambio en las elecciones P.A.S.O., de este domingo. Puerta y Pichetto recorrieron el centro para hablar con comerciantes y vecinos acerca de la situación que vive la ciudad en materia de trabajo, seguridad e impuestos además de conversar con diferentes medios locales sobre la coyuntura nacional y provincial. “Esta elección es fundamental para luchar por las reformas estructurales que necesita nuestro país” subrayó Pichetto. Y agrega “En esta elección no está en juego el misionerismo, que se votó en junio, sino que se trata de juzgar la gestión de un gobierno nacional que no tiene rumbo ni plan económico”.

En la misma línea Pedro agregó “Al gobierno nacional no le interesa lo que sucede en la provincia de Misiones. Necesitamos diputados dispuestos a poner a la provincia en el centro de la escena, con ideas y propuestas concretas”. “Soy el único candidato que está discutiendo propuestas, que plantea una discusión seria sobre el futuro de nuestra provincia. Necesitamos saltar la grieta y la discusión ideológica para pensar en cómo mejorarle la vida a la gente.” sostiene Pedro.

Haciendo foco en la pandemia y sus consecuencias Pichetto dijo “que no se explica la decisión arbitraria del gobierno nacional de haber mantenido las escuelas cerradas y haber afectado a millones de chicos durante la pandemia” además de resaltar que “en ciudades como Iguazú, el cierre de fronteras impidió el trabajo de miles de personas que veían del lado brasilero un comercio e industria con mínimas restricciones”.

En tal sentido Pedro hizo foco en que “la economía hoy no se ve afectada solamente por la pandemia sino por una excesiva carga del estado en materia de impuestos” e incluye “En Misiones el claro ejemplo de esto es la aduana paralela, un sistema abusivo que está destinado directamente a recaudar más para el Estado y quitarle competitividad al productor y emprendedor misionero”.

La agenda continuará el día martes en la ciudad de Posadas, con visitas a medios de comunicación y recorridas en diferentes barrios de la ciudad.

7 de Septiembre de 2021