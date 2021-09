El Gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad visitó la ciuda de Apóstoles donde junto a la Intendenta local, María Eugenia Safrán supervisó el avance de las obras del sistema de desagües cloacales que beneficiará a la zona sur de la ciudad.

Durante el recorrido, Herrera Ahuad afirmó que este tipo de obras serán un gran beneficio para las próximas generaciones de misioneros. Durante la tarde del lunes, la construcción del sistema de desagües cloacales en la ciudad de Apóstoles se puso en marcha y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto a la intendenta local María Eugenia Safrán supervisaron el avance de esta obra que mejorará la calidad de vida, de ambiente y de posibilidades de desarrollo sostenible del Municipio. El mandatario sostuvo que "esta obra si uno no la recorre, y no la muestra en el momento en que se hace después como que pasa al olvido. Todo lo que está debajo de la tierra tiene una importancia fenomenal en el área sanitaria, no solo en Apóstoles sino en Misiones, en Argentina y en el mundo. Es poco valorado en el impacto visual pero muy valorado en el aspecto sanitario".

En esa línea, remarcó que "poder ver el saneamiento ambiental es un momento soñado para un Gobernador del área de la salud”. Recordó también que uno de los objetivos del Gobierno Provincial es el de tratar de disminuir los índices de las enfermedades epidemiológicas que se producen por los desechos y las enfermedades vectoriales, “hay que darle esa importancia, esa trascendencia para las próximas generaciones”, resaltó.

Sobre la ejecución de la obra, el Gobernador expresó que es fruto de la “negociación por la vía institucional política, con la inclusión de un presupuesto nacional que hoy ya la tenemos y es muy importante para la calidad de vida de todos los misioneros que cambia radicalmente con estas obras de tipo saneamiento ambiental sanitario".

Por otra parte, en un tramo de su discurso el Gobernador hizo referencia a la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles y la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá y aseguró que gracias al avance del cuidado y del estatus sanitario será posible realizar ambos eventos.

Acompañaron el recorrido el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, además de otras autoridades locales y miembros de la empresa encargada de la obra. El área visitada por las autoridades se encuentra sobre la avenida General Perón entre avenidas Las Heras y Lavalle, en el barrio Francheski de la localidad de Apóstoles.

El Sistema de Cloacas de Apóstoles

El mandatario visitó el obrador donde está todo listo para la concreción del “Plan Director de Desagües Cloacales de la Municipalidad de Apóstoles”. El mismo será ejecutado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del proyecto “Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento”. Tal obra dará respuesta a la demanda de ampliación de la red cloacal de la ciudad, mejorando notablemente la calidad de vida, de ambiente y de posibilidades de desarrollo sostenible. Se trata de una inversión en infraestructura fundamental para asegurar la sustentabilidad del crecimiento de la localidad. En principio, las zonas afectadas a la actividad son la cuenca 4 y 7 integrados por gran porcentaje de la zona centro de la ciudad, desde la avenida Sarmiento hacia el sur, parte del barrio Las Ruinas, Francheski, en su totalidad el Barrio Chaquito. Con estas dos cuencas se empieza a trabajar en esta etapa dónde va a permitir ir organizándose para iniciar y seguir en otras cuencas.

6 de Septiembre de 2021

limiteinformativo.com