El 12 de Septiembre se celebraran Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria (P.A.S.O.) para elegir representantes legislativos. La Consultora Arapy reveló desde una encuesta las intenciones de voto de la provincia de Misiones. Según los datos el 39.39 % por ciento elegirá al Frente Renovador. La encuesta fue realizada del 17 al 31 de Agosto a través un chat bot automatizado por WhatsApp. Esta nueva forma de obtener la opinión popular, arrojó un resultado que tiene al partido Frente Renovador de la Concordia como ganador con el 39.39 % de los votos, el 36,36 % votará a Juntos por el Cambio. 16,45% para Frente de Todos. Le sigue el partido Obrero con el 4,11 % y Libertad Valores y Cambio 3,68%. Los candidatos elegidos con mayor intención de voto por cada partido fueron: Fernández Carlos con 39,39%, le sigue Martín Arjol con el 12,55%, en tercer lugar se ubicó Graciela de Melo con 7,58%, Cantero Eduardo sumo 4,11% y Alvarenga Ninfa 3,68%.



En tanto los indecisos y el voto en blanco también tuvieron un número considerado, en total el 26% todavía no sabe a quién destinará su voto. El 8% respondió que su voto será en blanco. Entre los indecisos la opción de que no conoce ningún candidato tuvo en total 47,48 %, el 29,41 % admitió que ninguno le convence y el restante 23,11% no se siente representado. En total fueron 1863 las personas encuestadas que tienen un rango de edad de 16 a 65 años, de toda la provincia de Misiones.

Gentileza.- Arapy Consultora

3 de Septiembre de 2021