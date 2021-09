El Pre Candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, el ex rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Licenciado en Economía, Javier Gortari, participó en el programa “El Bueno y el Malo” de Canal 8 la ciudad de Posadas, Misiones, dónde remarcó que el “misionerismo”, por sí mismo, no nos resuelve los problemas. Consultado sobre aquellos aspectos que llevaron a la sociedad a optar por un modelo neoliberal como el macrismo, Gortari explicó que se deben tener en cuenta múltiples factores que incluyen entre otros, un giro a la derecha en el continente. Para poder explicar más acerca de esto desarrolló que “cómo docente universitario, ¿Qué le afligía a la comunidad universitaria en 2015? se preguntó; qué tenía que pagar impuesto a las ganancias y que no podían comprar dólares. ¿Qué le pasó cuatro años después?, que no le alcanza el sueldo para ir al supermercado”, sentenció. En este sentido, también reflexionó sobre los años en que nuestra provincia de Misiones transitó sobre ambos modelos, y apuntó “al misionerismo le fue muy bien del 2003 al 2015, si no podemos mirar a Posadas y miremos la Provincia, cómo estaba en 2001 y cómo quedó en el 2015.

Y en cambio le fue muy mal del 2016 al 2019, por más que eran amigos, se sentaban juntos; acá venía Frigerio que fue un empleado histórico de la provincia de Misiones” remarcó.



En su argumento Gortari recurrió a un ejemplo concreto y sensible como es la vivienda y el trabajo para la vida de los misioneros, que ilustra a estos dos modelos "en Itaembe guazú se paró todo. Los obreros de la UOCRA que eran 15.000 a fines del 2015, eran 7.000 a fines del 2019 o sea no hubo actividad y por el contrario perdimos el empleo. Entonces digo, el “misionerismo”, por sí mismo, no nos resuelve los problemas”.



Para cerrar resaltó la importancia de generar políticas públicas y que un modelo de Provincia no es posible sin un modelo de País. En este sentido pidió seguir militando en nuestra provincia la construcción de una alternativa política al "misionerismo", que exprese al peronismo y al Movimiento Nacional y Popular, conducido a nivel nacional por Cristina y Alberto. Y esta alternativa es la boleta del Frente de Todos, la lista “Celeste y Blanca”.

Gentileza.- Martín Turano - Equipo de Comunicación

2 de Septiembre de 2021