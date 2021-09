Mery Lunge, primera Pre Candidata a Diputada Nacional por el Partido Demócrata en Córdoba, pasó de la pobreza extrema a convertirse en una de las empresarias más importantes y respetadas de la provincia. El 12 de septiembre encabezará la lista de Diputados, compartiendo boleta con Roque Fernández, ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central. Mery Lunge es un ejemplo de superación personal, una clara muestra de que todo es posible para aquellos que pueden creer y se proponen salir adelante. Esta exitosa empresaria, que se presentará como cabeza de lista a Diputados Nacionales por el renovado Partido Demócrata, compartiendo boleta con el ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, Roque Fernández, nació en la provincia de Misiones y a los 5 años quedó huérfana. Transitó una infancia difícil, debiendo convivir durante muchos años con la pobreza. Pero contra todo pronóstico, logró terminar la escuela secundaria y siguió estudiando en la Facultad de Medicina en Corrientes, y luego Ciencias Económicas en Córdoba, emprendiendo varios proyectos con éxitos y fracasos para finalmente convertirse en una de las empresarias más importantes de la provincia mediterránea. En Córdoba, además, dirige actualmente un centro de formación en oficios que busca ayudar a jóvenes, adultos y profesionales a lograr una inserción laboral, profesionalizarse y/o emprender.

Una dura infancia

Desde muy pequeña debió trabajar en el campo, en Misiones; luego en Posadas, Buenos Aires y Córdoba, en donde vivió durante años realizando tareas de servicio doméstico. Pero sus objetivos eran claros: aprender, ayudar a otros y siempre crecer, convencida de que el esfuerzo y la perseverancia dan su fruto.

Tras su llegada a Córdoba en la década del 80, Mery consiguió trabajo en el Colegio Luterano Concordia como preceptora y luego como profesora de Orientación Espiritual y de Contabilidad. Al mismo tiempo se dedicó al rubro textil, utilizando sus conocimientos como modista. Con el correr de los años, dio un paso fundamental en su vida: fundar Maderas Moconá, una de las empresas del rubro más grande del país, en la que comercializa productos de madera en general, aberturas, accesorios y artículos de decoración. Su negocio creció, hasta convertirse en un referente indiscutido en su rubro, incluso con tecnología robotizada en sus almacenes inteligentes. Poco a poco, se fueron sumando otros quehaceres, además de Fundación Moconá, organización con fines solidarios y educativos.

Pero tal vez una de sus mayores satisfacciones vino de la mano de la Fundación Universitaria de Oficios (FUO), una gran institución que fundó frente a su empresa, en donde lleva capacitados a más de 5.000 jóvenes y adultos en herrería, carpintería, armado de muebles, construcción en seco y steel framing entre otros, ayudándolos a generar sus propias oportunidades laborales y, en muchos casos, a salir de la pobreza o profesionalizarse.

Ahora, y por las necesidades de nuestro país, decidió dar su tiempo en pos del progreso para todos.

Principales propuestas

Lunge competirá el próximo 12 de septiembre en las PASO, como primera candidata a Diputada Nacional por el Partido Demócrata. Será acompañada por Rodolfo Eiben, María de los Ángeles Caceres, Wilson Genesio y numerosos referentes cristianos de la provincia, convocados por la ex Diputada Nacional y actual candidata por Buenos Aires, Cynthia Hotton.

Entre las principales propuestas de Lunge para el Congreso se destacan:

Educación:

1. Fortalecer la educación sin interrupciones, incorporar educación emocional, finanzas personales y sustentabilidad desde la niñez.

2. Incorporar a la currícula la enseñanza de Programación desde los 14 años como materia obligatoria y facilitar la apertura tecnológica.

3. Revalorar la actividad docente y favorecer una jubilación temprana.

4. Elaborar un plan de actualización de las currículas terciarias y universitarias e incorporar títulos intermedios cada año, a fin de generar salidas laborales mientras se completa la carrera.

Trabajo:

1. Fortalecer las garantías para el desembarco y permanencia de grandes empresas a nivel local, propendiendo programas estables a mediano y largo plazo.

2. Planes de fortalecimiento:

· Reestructuración y restricción de la carga tributaria sobre PyMEs y exportadores.

· Creación de programas de apoyo a las PyMES y emprendedores.

· Estrategias de inclusión laboral mixta, plan de carrera y desvinculación con compromiso.

Oportunidades

1. Regular la creación de subsidios para que sean reemplazados por préstamos de Honor que, una vez devueltos, serán utilizados para ayudar a otras personas en la misma situación, generando así un círculo virtuoso.

2. Crear junto a las escuelas y/u ONGs, controles de planes sociales que deban cumplir con un plan de formación en oficios en la misma institución en horario sin clases y/o cumplir con tareas de mejora de cuidado ambiental.

1° de Septiembre de 2021