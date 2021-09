La Diputada Provincial Maria Eugenia Brizzi contó que fue asaltada por dos motochorros cuando andaba en bicicleta por Morón. Brizzi relató el martes que fue asaltada por motochorros cuando andaba en bicicleta por El Palomar, Municipio de Morón en la provincia de Buenos Aires, y le envió un mensaje irónico a Sabina Frederic tras sus dichos sobre Suiza. “Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic”.

La Diputada publicó la denuncia radicada en la Comisaría 6ta de Morón en donde precisó que se encontraba circulando cerca de las 10.30. En el escrito de la Policía de Buenos Aires, se precisa que Brizzi recibió golpes por parte de los atacantes. La Ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, quien dijo que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”, cuando la consultaron sobre si había que irse del país para no sufrir la inseguridad, al tiempo que recordó que ella vivió en Holanda por un tiempo. “Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, recordó. - Twitter de la Diputada Provincial Maria Eugenia Brizzi - @marubrizzi

Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic

Foto.- La Diputada Provincial Maria Eugenia Brizzi

