Desde el búnker de Eco + Vamos Corrientes, el Pre Candidato a Diputado Nacional de “Juntos Por Misiones” (UCR – JxC), Martín Arjol, enfatizó la necesidad de reforzar el Norte Grande de la Argentina. “El norte argentino representa a más de 10 millones de argentinos. Si unificamos las discusiones con los representantes de las provincias vecinas, nos aseguramos poner en la agenda las discusiones como las tarifas, el gasoducto y la carga impositiva”, subrayó Arjol. En este mismo sentido, Arjol también recalcó que “con Valdés coincidimos en la importancia de potenciar la hidrovía del Río Paraná para el desarrollo productivo de nuestra región” y, luego de que Misiones no haya sido incluida en el dragado propuesto en el Decreto 556/21, agregó que “por eso es elemental construir un bloque rígido que entienda que nuestras provincias deben potenciarse en conjunto y no individualmente para lograr un desarrollo regional”. “Si el ejecutivo nacional decide no incluir a Misiones en las discusiones, tenemos que ser estratégicos con los representantes de las provincias que coinciden en los problemas estructurales. Solamente así seremos parte de una Argentina federal, que nos coloque en la igualdad de oportunidades”, sentenció, el radical.

30 de Agosto de 2021