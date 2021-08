En la localidad misionera de Jardín América se realizó un encuentro de jóvenes de; Eldorado, Posadas y Gobernador Roca, donde participaron el Pre Candidato a Diputado Nacional de Adealnte Misiones por el Frente Juntos por el Cambio, Gustavo González y la Pre Candidata a Diputada Nacional, Antonella Duda, quien, junto a los integrantes de la Juventud Radical local, fueron los anfitriones. En la ocasión los presentes plantearon problemáticas e inquietudes respecto a las próximas elecciones y al presente y futuro de la provincia y el país. Entendiendo que en estas PASO se ponen en juego los intereses no sólo de los misioneros, sino de los argentinos. González se refirió a algunos temas que le preocupan y que requieren de legislación no solo provincial sino también nacional, como la falta de oportunidades para los más jóvenes. “Es necesario que busquemos poner freno a políticas que no conducen a nada y que no solucionan la falta de empleo y la pobreza, por ejemplo.

Debemos trabajar como equipo en dar respuestas al 30% de jóvenes que viven en Misiones, algunos que no pueden estudiar porque no tienen los medios necesarios o porque las políticas públicas no llegan a cada rincón de la Provincia, otros muchos que lamentablemente no consiguen trabajo ni en las chacras misioneras ni en las ciudades más desarrolladas y, en este contexto, debemos ayudar con más fuerza a que las mujeres se vean incluidas en cada espacio de acción ya que fueron las mujeres las que más tiempo destinaron al cuidado de los hogares durante la pandemia y las que en mayor porcentaje perdieron sus puestos de trabajo”, explicó.

Respecto a lo laboral, fueron los que ya tienen un trabajo y se encuentran en condición de monotributistas, quienes requirieron rever legislaciones que los afectan directamente, así como también apoyaron la propuesta de implementar un esquema tributario diferencial para cada actividad, lo que permitirá el crecimiento y desarrollo de muchos que hasta ahora no pueden crecer con sus pequeños negocios.

Estuvieron presentes el Diputado Provincial, Jorge Lacour, la Concejal de Eldorado, Rosy Kurtz; el Concejal de Jardín América, Fabio Velazco; dirigentes del partido del Comité Radical de Jardín América y dirigentes de la Juventud Radical de Eldorado y Posadas.

23 de Agosto de 2021