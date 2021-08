El último viernes, el Ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, C.P.N. Adolfo Safrán recibió nuevamente al piloto apostoleño del motociclismo nacional, Esequiel Gómez del Rosamonte Racing Team, que alcanzó el segundo lugar en la segunda fecha del Campeonato Argentino de Superbike que se está disputando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), y que tendrá su tercera fecha el fin de semana del 21 y 22 de Agosto. "Esequiel es un ejemplo más del talento y el esfuerzo de los deportistas misioneros, que se destacan en el país y en el mundo por su compromiso y dedicación". "En su visita, me regaló una foto de su última carrera, que me recordará siempre que con trabajo y amor, no hay objetivos imposibles", dijo el Ministro Safrán. "Gracias Esequiel por inspirarnos, Misiones te alienta y acompaña", concluyó el funcionario provincial.

18 de Agosto de 2021