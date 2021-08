Cuestionó a su sucesor por el cumpleaños en la Quinta de Olivos mientras regía en el país la cuarentena estricta. “Comparto la indignación de los argentinos”, manifestó al referirse a la “Marcha de las piedras” convocada por los familiares de los fallecidos durante la pandemia en Argentina. El ex Presidente Mauricio Macri reapareció hoy tras un largo viaje por Europa con fuertes críticas a Alberto Fernández por haber celebrado el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, cuya foto trascendió públicamente y generó una fuerte crisis política. Además, se refirió a la “Marcha de las piedras” que convocaron familiares de víctimas de la pandemia, en la Plaza de Mayo y la residencia presidencial, para llevar una piedra en homenaje a los más de 109 mil personas que murieron por el COVID-19.

“En la marcha vi mucha indignación, indignación que comparto con todos los argentinos. Esa foto (de Olivos) nos da la sensación de que tocamos fondo o que el presidente tocó fondo en eso del valor de la palabra. Esa foto terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente”, afirmó Macri, en una entrevista que le realizó el periodista Joaquín Morales Solá para el programa “Desde el Llano” del canal Todo Noticias.

Tiempo atrás el ex presidente había hablado de la devaluación de la palabra presidencial en una de sus cartas públicas en las que cuestionó al Gobierno. Este lunes confirmó estuvo viendo la Marcha de las Piedras que se convocó ante la Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y frente a la Quinta de Olivos, donde ocurrió el cumpleaños el 14 de julio del año pasado: “Vi mucho dolor. Para mucha gente fue volver a despedirse de los seres queridos. Pero sobre todo, vi mucha indignación, indignación que comparto con todos los argentinos”, afirmó.

“Justo -coherente con todo ese dolor- estuve leyendo la carta de Solange. Es la carta de la chiquita que murió y su padre no pudo llegar a despedirse. Ella decía, mientras viva quiero que se respeten mis derechos. Me imagino cómo debe haber estado su padre al ver la foto”, aseguró durante el reportaje. Macri se refirió así al caso de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que residía en Córdoba y que no pudo ver a su padre, Pablo, antes de morir por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

Éxodo de jóvenes y empresas

Macri opinó que la gestión de Alberto Fernández provocó “el peor éxodo en la historia” de la Argentina. “Ocho de cada diez jóvenes en todas las encuestas dicen que se quieren ir del país. Por culpa de este gobierno Argentina se ha transformado en un país que expulsa a los jóvenes, a las empresas, a los que quieren invertir, a los amigos de otros países”, remarcó. A la vez señaló que por la cuarentena cerraron “más de 40 mil pymes” y “se destruyeron” 400 mil empleos: “Es un daño irreparable”.

Deuda con el Fondo Monetario Internacional

El referente de Juntos por el Cambio sostuvo que el kirchnerismo montó un “relato” sobre la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos. “La deuda es hija del déficit”, argumentó y señaló que “Cristina Kirchner recibió de su esposo un gobierno con superávit del 4% y lo entregó con un déficit de casi 6%”. “Con lo cual la única manera es dándole a la maquinita o tomando deuda”, agregó

Macri definió al FMI como “un grupo de países que ayuda a otros países” que “creían en lo que estábamos haciendo”. “Estábamos con los países que tienen tecnología, que nos pueden ayudar, que tienen las vacunas buenas que este gobierno no quiso comprar. El Fondo nos dio un crédito para que paguemos las deudas que se estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por miedo a que volviese el kirchnerismo”, se excusó y defendió que dejó la presidencia con “la misma deuda” con la que asumió “porque habíamos bajado el déficit”.

La unidad de Juntos por el Cambio

En medio de la fuerte interna que se desató en la principal coalición opositora entre “halcones y palomas”, Macri manifestó que su “única prioridad” es “la unidad de Juntos por el Cambio”. Pese a las diferencias considera que “la unidad está muy consolidada” en el espacio. “Hay miedo a la ruptura institucional, que muchos tenemos porque vemos que el kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como el que existe en Venezuela, en Nicaragua, donde no funciona la democracia. Eso sucedió no sólo por mérito de Chávez y después de Maduro, sino porque la oposición se partió. Es muy importante seguir consolidando la unidad y esa es mi principal preocupación”, insistió.

“Soy un profundo amante de la competencia. Creo que mejora a las personas. Pero en este caso intenté convencer a todos los que pude de evitar las internas, porque no es un momento cualquiera”, agregó en referencia al tenso cierre de listas que hubo en Juntos por el Cambio. Si bien resaltó a María Eugenia Vidal y a Diego Santilli como “dirigentes muy valiosos y comprometidos”, lamentó que la gente vea “a políticos del mismo espacio, que son los responsables de sostener la esperanza, peleando por en qué lugar de la lista va a ir cada uno”. “Genera más desesperanza”, agregó y manifestó su deseo que “de acá al final de la primaria haya un clima de respeto mutuo”.

El ex presidente reapareció esta noche tras el viaje a Europa que inició el 27 de junio pasado para participar de la presentación de su libro en un encuentro con líderes de centroderecha del mundo y cumplir con compromisos en la fundación FIFA. Antes de la declaración de este lunes, Macri había quedado en medio de una polémica porque el gobierno bonaerense lo acusó de haber violado la cuarentena, al no estar en su casa de Acassuso y haberse quedado “por razón de fuerza mayor” en su quinta de Los Abrojos.

La denominada “Marcha de las Piedras” fue convocada por redes sociales la semana pasada, en plena convulsión política y social por la difusión pública de la foto del cumpleaños, donde se lo ve al Presidente, su pareja, y otras diez personas más alrededor de una mesa larga celebrado el cumpleaños. Según informó el ministerio de Salud ese martes 14 de Julio de 2020 - cuando regía una cuarentena estricta - en las últimas 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que comenzó la pandemia hasta ese día alcanzaba las 106.910 y los fallecidos, 1.968.

Si bien la movilización en memoria de los 109 mil fallecidos por el COVID-19 en Argentina fue organizada por autoconvocados a través de redes sociales, varios dirigentes y militantes opositores se expresaron en apoyo de la movilización, con fuertes críticas hacia el presidente Alberto Fernández.





17 de Agosto de 2021