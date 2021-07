El joven pre candidato a Diputado Nacional por la lista “Juntos”, Pedro Puerta visitó el establecimiento “Don Lucas” ubicado en la ciudad yerbatera de Apóstoles. Allí recorrió las instalaciones del establecimiento que se dedica a producir y exportar yerba a diferentes lugares del mundo. “Entender que en la producción de yerba están los dólares que la argentina necesita, es reivindicar el lugar de Misiones, y el trabajo de los misioneros” enfatizó Pedro luego de la recorrida. Allí el dirigente hizo mención a la industria de la yerba, “Claro que hay que planificar y ordenar la producción, pero el camino siempre tiene que ser hacia adelante con más y mejor trabajo ” y advierte “Las discusiones políticas y la falta de consenso le pueden costar a Misiones la pérdida de presencia en los mercados internacionales. Si perdemos eso, hay años de esfuerzo y lucha, pero sobre todo dólares y puestos de trabajo en la provincia, que se van para no volver.”

Por último el pre candidato enfatizó la importancia de cuidar el bolsillo de la familia misionera en la coyuntura económica actual “La situación hoy no es fácil. Tenemos un gobierno nacional que no tiene plan ni rumbo económico y no le interesa Misiones. Cuidar los puestos de trabajo es fundamental”.

Pedro Puerta es precandidato por la lista “Juntos”, que competirá en las P.A.S.O. del 12 de septiembre por un lugar en la lista de Juntos por el Cambio Misiones.

20 de Julio de 2021