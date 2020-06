“Solicitan a la ANSES, que abone las asignaciones familiares a nuestros pequeños productores monotributistas”

Lo solicitó el Diputado Nacional, Luis Pastori, quien precisó que “una descoordinación entre la AFIP y la ANSES ha provocado que pequeños productores misioneros adheridos al monotributo especial, dejen de percibir las asignaciones familiares”.

El jueves el Diputado Nacional por Misiones, Luis Pastori (UCR-JxC), a través de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, solicitó a las autoridades de la AFIP y la ANSES, que resuelvan la falta de pago de asignaciones familiares a aquellas personas que estan adheridas al Monotributo Especial para pequeños productores de la caña de azúcar, yerba mate, té y tabaco. Pastori manifestó que “por falta de coordinación entre la AFIP y la ANSES, hay pequeños productores adheridos al monotributo especial, que han dejado de cobrar las asignaciones familiares, entonces muchos quieren darse de baja de este régimen, que tiene muchos beneficios, pero que una vez dado de baja, solamente podrán volver a reingresar a este régimen luego de 3 años”.

Falta de coordinación entre la AFIP y la ANSES

“El Monotributo Especial para pequeños productores de la Caña de Azúcar, de Yerba Mate, de Té, y de Tabaco, fue producto de una ley sancionada en el año 2018, la número 27.470, y reglamentada por la AFIP en el mes de Marzo de 2019. Se trata de un régimen optativo que brinda facilidades para el pequeño productor, como la eximición del pago del componente impositivo del Monotributo, y el pago de un 50% del componente previsional y de la obra social. Además, tiene otra gran ventaja, que es que el pago de dichos componentes se realiza no de manera mensual, sino en el momento donde el pequeño productor vende su producción. Recién allí se le retiene el 5% para abonar los componentes previsionales y de obras social”.

“La falta de coordinación entre la AFIP y la ANSES está provocando que los pequeños productores adheridos a este Monotributo Especial, no puedan cobrar las asignaciones familiares, que también fue un logro de la gestión de Cambiemos. Es que para cobrar esta asignación familiar, los Monotributistas tienen que estar siempre al día, y seguramente como el pago de este régimen no es mensual, la ANSES no está liberando los pagos de las asignaciones familiares. Por eso pedimos a las autoridades una pronta coordinación y respuesta positiva, para evitar que más pequeños productores abandonen el Monotributo Especial que tantos beneficios les genera” precisó Pastori.