El ex Concejal posadeño y ex titular del PAMI Misiones, integrará la lista de Pre Candidatos a Diputados Nacionales en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.) junto a los Diputados Provinciales del Radicalismo, Gustavo González y Anita Minder para competir en las P.A.S.O., de Septiembre, dentro del Frente Juntos por el Cambio. A días del cierre de la presentación de candidaturas, se van confirmando los nombres que integrarán las listas para competir por los escaños en el Congreso de la Nación. El Dr. Rolando Roberto Rubleski, de profesión Odontólogo, fue Concejal de la ciudad de Posadas y ex titular del PAMI Misiones, se suma a la lista que encabezará Gustavo González junto a su par Anita Minder.

“Coincidimos en un trabajo comprometido, activo y responsable". "Con Rolando sumamos trayectoria y experiencia que ayudan a ampliar nuestro espacio y conformar una coalición con ideas diversas pero con un objetivo central, representar y defender a todos los misioneros en el congreso de la Nación”, señaló González.

“Misiones necesita a mujeres y hombres con ideas, valores y sueños, preparados para liderar y defender la República, luchar por la educación, el trabajo y la seguridad, respetando las libertades y la igualdad”, finalizó, el Legislador Provincial.

20 de Julio de 2021