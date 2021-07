Asociaciones de productores de yerba mate y tareferos manifestaron este lunes que se mantienen en “estado de alerta” para defender la Resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que determina un ordenamiento de la actividad yerbatera y habilita a todos los productores a plantar hasta cinco hectáreas nuevas a partir del próximo año. “Ya habíamos manifestado nuestro apoyo al INYM en la movilización que realizamos el mes pasado frente a la sede del Instituto y ahora reiteramos esa postura las asociaciones de productores de Misiones y Corrientes”, señaló Nelson Dalcolmo, de la Asociación Chimiray, que agrupa a pequeños productores del norte correntino. Por su parte, la Asociación Civil de Productores y Tareferos de Alto Uruguay reiteró su respaldo a la mencionada medida tomada por el INYM “que beneficia al 97% de los pequeños y medianos yerbateros”. La entidad que preside Antonio França emitió un comunicado en el cual advierte acerca de “molineros industriales que persisten en revocar dicha resolución”.

El estado de alerta de los agricultores y cosecheros de la yerba mate surge como respuesta a la embestida administrativa y judicial que ya comenzaron a gestar los referentes de las cámaras molineras y el Gobierno de Corrientes con el objetivo de frenar la puesta en marcha de la Resolución 170, que entra en vigencia en enero de 2022. La misma, dispone que todos los productores, más allá de su condición económica, podrán plantar hasta cinco hectáreas nuevas por año, además de incorporar hasta el 2% de la superficie con interplantación y reemplazar ejemplares secos o muertos sin límites. Para los dirigentes de la producción primaria, esta medida garantiza la posibilidad de un desarrollo equitativo para todos los eslabones de la cadena y evita que la actividad yerbatera se termine concentrando en manos de grandes empresas y capitales. En ese sentido, Dalcolmo recordó que en Corrientes funciona una Mesa Yerbatera en la cual se alienta la plantación de 5.000 nuevas hectáreas de yerba mate en esa provincia. La última reunión se concretó el 29 de Abril pasado y Dalcolmo, en representación de los pequeños productores correntinos dejó en manos del gobernador Gustavo Valdés una propuesta alternativa, donde planteaban que no era necesario incorporar nuevas plantaciones, sino incrementar el rinde de las ya existentes, con un programa de fertilización y mejoramiento de los yerbales que poseen los pequeños productores. Hasta la fecha no obtuvieron respuesta a su iniciativa. Los productores y tareferos estiman que el rechazo de las cámaras molineras y el Gobierno de Corrientes no prosperará, pero, de todos modos, anticiparon que están dispuestos a movilizarse nuevamente. “Estamos en alerta permanente con nuestros productores, no descartando medidas de fuerza eminentes en caso de que sea necesario”, advirtió França.

5 de Julio de 2021