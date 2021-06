Los Legisladores hablaron en el programa del periodista, Eduardo Feinmann "Alguien Tiene que Decirlo" por Radio Rivadavia AM 630 y protagonizaron un fuerte cruce de ideas tras conocerse un audio de Bárbaro en el que insta a la toma de un predio en la provincia de Misiones. Héctor Bárbaro, Diputado Nacional, aseguró que "nosotros siempre respetamos a la propiedad privada", y explicó que "el colono al que le mandé el audio entendió. Ahí había una causa de desalojo por usurpación". Con respecto a la causa por la toma de un predio en Misiones, Bárbaro denunció que "el Juez tomó la determinación sin aviso", y se cuestionó: "Por qué no nos ponemos a hablar con la gente que fue perjudicada? Esos chicos no tienen donde ir con este frío". Luego se sumó a la discusión su colega Gustavo González, quien aseguró que "esta situación tiene en jaque a Misiones", y agregó: "En la provincia de Misiones está amenazada la propiedad privada". Además, subrayó que "un Diputado Nacional tiene que apostar a cumplir la Ley, no a violarla", y continuó: "La amenaza a la propiedad privada afecta al laburante". Por último, marcó que "en la Argentina se está discutiendo un modelo de país"

Audio del cruce entre el Diputado Nacional Héctor Bárbaro y el Diputado Provincial Gustavo González

30 de Junio de 2021