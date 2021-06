El Legislador Nacional, por medio de un audio, según habría dicho que promovía el corte de una Ruta Provincial para que el Gobierno de su provincia (Misiones) compre tierras que habían sido usurpadas. En las últimas horas, desde la provincia de Misiones, transcendía un audio del Diputado Nacional del Frente Agrario y Social (PAyS) y Frente de Todos, Héctor Bárbaro (Foto) por medio del cual instaba a grupo de personas a cortar una Ruta Provincial para presionar al Gobierno Provincial. La causa desnuda una triste realidad: que el Gobierno Provincial, un proyecto misionerista, también con buena llegada al Frente de Todos, adquiera tierras, que un Juez restituyó a los dueños originales, luego de un acto de usurpación. De este modo, quien se pronunció en un comunicado fue la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones que destaca que “las usurpaciones de tierras, las acciones ilegales contra el derecho de posesión y de propiedad, ponen el riesgo mantener una sociedad donde prime la Ley como derecho básico”. Además de la preocupación, la Asociación pide “a los poderes del Estado Nacional cumplan con la vigencia y el respeto pleno a los contenidos de la Constitución Nacional”.

Por su parte, desde Confederaciones Rurales Argentinas también expresaron su indignación para con Bárbaro.

“Es muy grave que un Diputado Nacional, que juró defender la Constitución Nacional inste a su violación y a amedrentar a un Juez por una sentencia. Repudiamos este tipo de hechos y reiteramos el apoyo a los productores en defensa de los principios constitucionales básicos de nuestro país”, dijeron los confederados.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar/

Comunicado: EL PAYS RESPETA LA PROPIEDAD PRIVADA

Con respecto al caso de desalojo de 14 familias ocurrido el pasado 18 de junio en Picada Guaraní, de Colonia Fracrán (San Vicente), desde el Partido Agrario y Social (PAyS) queremos aclarar, una vez más, que somos respetuosos de la propiedad privada.

Como lo venimos haciendo desde siempre, acompañamos a las familias que han sido víctimas de un violento operativo y hoy atraviesan un momento de extrema vulnerabilidad.

En esta oportunidad no discutimos la propiedad de la tierra, sino que cuestionamos el mal actuar de la justicia, que en complicidad con la policía expulsó a los campesinos de las tierras en las que vivían y trabajaban, en algunos casos desde hace más de diez años, quienes no pudieron defenderse y contar su realidad.



Creemos que el juez debía presentar la incompatibilidad, debido a que esta causa corresponde al fuero civil.



- [ ] Como tal, debía encausarlo como juicio por restitución y no como usurpación.

- [ ] Estas familias compraron las tierras y cuentan con documentación que respalda esta acción.

- [ ] En su momento estaban vacías.

- [ ] Las trabajaron por años de manera pública, continua, pacífica e ininterrumpida.

Por ello, insistimos con una realidad objetiva: aquí no hubo un delito penal.

Comprobamos que en el procedimiento hubo numerosas irregularidades:



- [ ] en los relevamientos que realizó la policía no se comunicó a los vecinos sobre el juicio;

- [ ] en el expediente no figuran las fotos de las casas que efectivamente fueron desalojadas;

- [ ] y tampoco se expresa que estas personas hayan sido notificadas por el delito que se las acusa ni de intimaciones a abandonar el lugar.

En suma: no se garantizó el derecho a la defensa.

Por lo tanto, es inadmisible que el juicio sea penal y no civil.



- [ ] Se trata de familias que tenian luz eléctrica a su nombre y casas de material.

- [ ] Además tenían allí escuela (un aula satélite dependiente del CGE) e iglesia.

- [ ] Son productores agropecuarios que trabajaban la tierra con plantaciones anuales, además de tabaco, yerba, huertas y cría de animales, con lo que garantizaban la subsistencia.

Todos estamos a favor de que cada quien tenga lo suyo. Pero desde nuestro espacio no podemos naturalizar que la justicia actúe sin respetar las garantías que nos concede nuestra Constitución Nacional. Y sobre todo que lo haga en detrimento de pequeños productores que fueron víctimas de otros particulares, víctimas del Estado en su inacción y víctimas de la justicia, que con el fin de garantizar los derechos de algunos avasallan los derechos de otros, que siempre son los mas necesitados.

Nunca nos verán defendiendo usurpadores. Siempre acompañaremos los JUSTOS reclamos de los pequeños productores de Misiones.

GRACIAS POR LA DIFUSIÓN

29 de Junio de 2021