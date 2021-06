El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur fue increpado por un pasajero que lo responsabilizó por la falta de trabajo en el país. "Nos están hundiendo, hace un año y medio que no laburo", le dijo un joven. El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, fue increpado por un pasajero durante un vuelo que regresaba de Miami. “Nos están hundiendo, hace un año y medio que no laburo”, le dijo el joven mientras lo filmaba. Filmus volvía de la ONU, en Nueva York, donde asistió a una reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. El video con el escrache fue publicado en Twitter por una militante de Juntos por el Cambio y rápidamente se convirtió en viral. “Deberías estar viajando en Aerolíneas, no acá. Debería darte vergüenza, están hundiendo al país”, le dijo el joven, que grababa la escena con su celular, a lo que Filmus respondió: “Vine por Naciones Unidas. Nos mandan ellos los pasajes”,.

“Nos están hundiendo, nos están haciendo pobres. Hace un año y medio que no laburo Daniel. Debería darte vergüenza. No sabés lo que es que un pibe de mi edad se quiera ir del país por culpa de gente como ustedes. Son una lacra”, agregó.

Filmus, visiblemente incómodo, le aclaró: "Laburamos todos los días. Nos matamos laburando todos los días".

“No, no están laburando, están robando como hicieron los últimos doce años y como van a seguir haciendo. Porque el proyecto de país que tienen es ese. La próxima vez que te subas a un avión americano te debería dar vergüenza. Viajá en AeroCámpora hdp”, cerró el joven.

https://twitter.com/edufeiok/status/1408725172870434818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1408725172870434818%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fno-te-da-verguenza-el-incomodo-momento-que-vivio-filmus-en-un-avion-nid26062021%2F

Foto.- Daniel Filmus fue abordado por un joven en un avión

Fuente.- https://www.ambito.com

27 de Junio de 2021