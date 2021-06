"Desde la fiscalización de los Programas Ahora hemos detectado que una serie de comercios, buscando ampliar su margen de ganancia, están aplicando un recargo sobre el precio final de los productos vendidos a través de los programas". "Esta actitud, que infringe los Términos y condiciones que aceptaron al sumarse, al ser detectada significa la inmediata expulsión del comercio del programa de beneficios". "Además de las herramientas de control con las que cuenta el Ministerio de Hacienda para identificar este comportamiento reprobable por parte de algunos comercios, para seguir fomentando el cumplimiento de las normas de funcionamiento es fundamental el compromiso de los consumidores, quienes ante cualquier incremento en el precio final del bien o servicio que van adquirir a través de los programas disponen de un formulario para reportar la infracción", así lo informó el ministro de Hacienda de al provincia de Misiones, C.P.N. Adolfo Safrán.

Los usuarios podrán hacer su reclamo completando el formulario en la página web de los programas: https://programaahora.misiones.gob.ar/reclamo-consumidor.../

"Para hacer valer sus derechos como consumidores y ciudadanos, los compradores pueden optar por completar este formulario tanto de forma anónima como a título personal, y tanto después de haber realizado la compra como no habiendo efectuado la operación". El Funcioanrio, siguió diciendfo, "quiero remarcar este último punto: no es necesario realizar una compra para elevar el reclamo, si el consumidor decide realizarlo de manera anónima, solamente deberá consignar la información de la localidad donde está instalado el comercio, el Programa al que está adherido y la fecha en la cual se detectó la diferencia de precio". "Insistimos: incumplir las normas implica, sin excepción, la expulsión definitiva del comercio infractor de los Programas Ahora. Por eso, desde el Gobierno Provincial apelamos al compromiso activo tanto de los comerciantes como los consumidores para cumplir y hacer cumplir las condiciones". "Los Programas Ahora son una herramienta impulsada por el Gobierno Provincial junto a las entidades financieras participantes y los comerciantes misioneros. Una estrategia que desde su nacimiento busca dinamizar la economía local en toda Provincia". "Con esto me refiero a que el objetivo de los Programas Ahora es cuidar el poder adquisitivo de las familias misioneras para que esos recursos se inyecten en los comercios de la provincia de Misiones". "Estos últimos, al formar parte de los programas, se vuelven más competitivos a través de los reintegros y facilidades de financiación que pueden ofrecer a sus clientes, quienes, hoy más que nunca, priorizan el cuidado de su bolsillo". "Además, quiero aprovechar este recordatorio para agradecer y felicitar nuevamente a la grandísima mayoría de los comerciantes misioneros que, asumiendo con responsabilidad y sentido de ciudadanía la importancia económica y social que tienen los programas para nuestra provincia, de forma cotidiana cumplen con las condiciones, asesoran a sus clientes para que aprovechen mejor los beneficios y hacen crecer así sus propios emprendimientos y la economía de sus Municipios". "Como decimos siempre, buscando sintetizar el corazón y la razón de ser de estas herramientas dedicadas a proteger y fomentar la economía misionera: con los Programas Ahora, ganamos todos, finalizó el ministro d eHacienda de al provincia de Misiones, C.P.N. Adolfo Safrán.



23 de Junio de 2021