María Eugenia Vidal dio positivo de Coronavirus (COVID-19), lo confirmó en Twitter

La ex Gobernadora dio positivo al test luego de reunirse con el Vicepresidente de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, quien también padece COVID-19. "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo", dijo en Twitter. La ex Gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, dio positivo al test de coronavirus al que se sometió este martes a la noche, aunque es asintomática. Su pareja, Enrique Sacco, también se hizo un hisopado pero hasta el momento no obtuvo el resultado.

Según se supo, Vidal se había reunido con el vicepresidente de la Legislatura bonaerense, Alex Campbell, quien en las últimas horas dio a conocer que tiene coronavirus. "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", expresó en redes sociales.

De este modo, la dirigente del colectivo Juntos por el Cambio pasa a engrosar la lista de políticos que padecen de COVID-19. Antes se habían contagiado el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, y tres integrantes del Gabinete de Chaco.

El origen del contagio de la ex gobernadora fue un contacto que mantuvo en los últimos días con el diputado bonaerense Campbell, quien también dio positivo por COVID-19. “Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo #Coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos, y cuiden a sus familias”, dijo el vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio, en redes.

En los últimos días, el legislador provincial estuvo en contacto cercano con gente del entorno al intendente de Lomas de Zamora, quien se encuentra internado y con fiebre tras ser diagnosticado con la enfermedad. Por ese motivo, Campbell optó por realizarse un testeo, el cual finalmente confirmó la presencia de Coronavirus (COVID-19).

Foto.- Municipio de Lanús - María Eugenia Vidal había vuelto a la arena política en los últimos meses

Fuente.- https://www.ambito.com