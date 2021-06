Felicitaciones a quienes recibieron los votos necesarios para ser Diputados y Concejales. "Mi agradecimiento para quienes aceptaron acompañarme en la lista como candidatos, gracias por el esfuerzo y la entrega". "Gracias a mi Familia por el apoyo, gracias a mi Mujer por estar siempre en las buenas y en las malas". "Muchas gracias a los que nos votaron, pocos o muchos, pero sirvió para sumar en frente Juntos por el Cambio y que lleguen algunos". "Por mi parte, en lo personal, mañana sigo trabajando como siempre, dignamente no viviendo de la política ni de ni un cargo, pero con la frente bien en alto". "Esto no termina, nada ni nadie va cambiar mis ideales, mis pensamientos ni me sentimientos". "Así que mañana me verán como siempre, el mismo de siempre". "Muchas gracias a todos quienes de una u otra manera ayudaron y colaboraron con esta patriada contra los poderosos y las cajas con plata del pueblo". "Mis respetos para cada uno de los que integraron nuestro Sublema Juntos Podemos, gracias y siempre van a encontrar acá una persona trasparente y siempre frontal". "Muchas Bendiciones para todos". "Seguimos hacia adelante, porque yo, sigo pensando y estoy seguro, que por ahí no ahora, por ahí mañana o pasado o en dos años, pero seguro que Juntos Podemos2, así fue el posteo en sus redes sociales del Candidato a Concejal para la ciudad de Posadas del Sublema por Frente Juntos Podemos “Lista 900 Letra T”, el periodista, Daniel Amarilla, luego de las elecciones.

7 de Junio de 2021